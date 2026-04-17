O Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε με χιούμορ το επεισόδιο με το ντελίβερι των McDonald’s στον Λευκό Οίκο, παραδεχόμενος ότι το σκηνικό είχε μια δόση υπερβολής. «Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο κιτς», είπε, προσθέτοντας ωστόσο πως το σόου ήταν απαραίτητο για να ενισχύσει την εικόνα του. «Εννοώ, κάνουμε αυτά τα πράγματα στην πολιτική. Είναι λίγο αμήχανα, αλλά τα κάνεις και κερδίζεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας, με θέμα τη φορολογική του πολιτική, ο Τραμπ αναφέρθηκε αρχικά στη συγκινητική πλευρά της ιστορίας. Εξήρε τη Σάρον Σίμονς, τη γιαγιά δέκα εγγονιών και διανομέα της πλατφόρμας DoorDash, η οποία είχε παραδώσει σακούλες με McDonald’s στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Τραμπ άλλαξε ύφος, δηλώνοντας γελώντας: «Για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο κιτς». Η φράση του προκάλεσε αντιδράσεις και γέλια στο ακροατήριο.

Στη συνέχεια, επιχείρησε να αποδώσει την ιδέα στους συνεργάτες του, σημειώνοντας ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να φαίνονται «λίγο αμήχανες», αλλά συχνά αποδεικνύονται αποτελεσματικές στην πολιτική επικοινωνία. «Τα κάνουμε αυτά στην πολιτική. Είναι λίγο ντροπιαστικά, αλλά κερδίζεις», πρόσθεσε ο ίδιος.

NEW: President Trump says the McDonald’s DoorDash delivery to the White House was a “little tacky” but is necessary to win election landslides. “I mean, to be honest, it was a little tacky…” “I mean, we do these things in politics. They’re a little embarrassing. They’re a… pic.twitter.com/L2tn1sBmxX — Collin Rugg (@CollinRugg) April 17, 2026