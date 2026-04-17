Θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν τη νότια Κρήτη, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Οι ισχυρές ριπές προκάλεσαν πτώσεις δέντρων στη Μεσαρά, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να επεμβαίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συγκεκριμένα, συνεργεία προχώρησαν στην κοπή τεσσάρων δέντρων που «λύγισαν» από την ένταση των ανέμων στο Τυμπάκι και τον Κόκκινο Πύργο του δήμου Φαιστού.

Παράλληλα, στον Ζαρό, ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο και κατέληξε στην άκρη του δρόμου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, καλώντας τους ιδιοκτήτες αλιευτικών και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Συνιστάται να αποφευχθεί ο απόπλους όσο διαρκεί η κακοκαιρία, προκειμένου να αποτραπούν πιθανά ατυχήματα