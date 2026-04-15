Σε θρίλερ με έντονα στοιχεία φαρσοκωμωδίας εξελίσσεται το παρασκήνιο της υπόθεσης του Μακάριου Λαζαρίδη. Το πραγματικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι το πώς και γιατί το 2007 ο σημερινός υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διορίστηκε στο Δημόσιο σε θέση με αυξημένες μισθολογικές απολαβές, χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο, αλλά με τον τίτλο ενός κολεγίου με ύποπτη προϊστορία που κατέληξε στα δικαστήρια. Με το οποίο ο Λαζαρίδης στο ΦΕΚ του διορισμού του βαφτίστηκε «Ειδικός Επιστήμονας», παρακάμπτοντας το αυστηρό πλαίσιο του ν. 2190/1994.

Η απόδοση αυτής της μεθόδευσης στην κρίση της τότε διοίκησης από την πλευρά του υφυπουργού δεν αναιρεί την ουσία αφού μιλάμε για έναν διορισμό που εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας. Αυτή ακριβώς η παράμετρος, σε συνδυασμό με την προκλητική διαχείριση της υπόθεσης από τον ίδιο, είναι που προκαλεί στο παρασκήνιο έντονο εκνευρισμό σε κυβερνητικά στελέχη, καθώς τέτοιες θεσμικές ακροβασίες πολλαπλασιάζουν τον πολιτικό αντίκτυπο και θολώνουν το αφήγημα της νομιμότητας και της αριστείας. Εξού και πολλοί νεοδημοκράτες είναι στα κάγκελα, ασχέτως αν προς τα έξω βγαίνει εικόνα σιωπηλής στήριξης στον Λαζαρίδη. Κάθε άλλο. Δεν ξεχνούν δε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διώξει κόσμο για λιγότερα. Για θυμηθείτε και τον Αντώνη Διαματάρη, που παραιτήθηκε από υφυπουργός Εξωτερικών επειδή δήλωνε πως κατέχει μεταπτυχιακό από το Κολούμπια όταν δεν το είχε ακόμη ολοκληρώσει…

Το τυπογραφικό λάθος και τα ένσημα

Εκεί πάντως που η πολιτική ανορθογραφία χτύπησε κόκκινο ήταν η προσπάθεια του υφυπουργού να δικαιολογήσει παλιότερη ανάρτησή του. Οταν κλήθηκε να εξηγήσει γιατί στο παρελθόν δήλωνε ξεκάθαρα απόφοιτος δημόσιου πανεπιστημίου, υποστήριξε με αφοπλιστική άνεση πως επρόκειτο απλώς για ένα… τυπογραφικό λάθος, καθώς «μπέρδεψε το “ν” με το “μ”». Σαν να λέμε, δηλαδή, «Νακάριος Λαζαρίδης». Και επειδή η επίθεση θεωρείται συχνά η καλύτερη άμυνα, ο υφυπουργός φρόντισε να αυτοαποθεωθεί για την εργατικότητά του. Δήλωσε πως δεν είναι τεμπέλης «όπως οι αριστεροί» και υποστήριξε ότι διαθέτει 14.000 ένσημα στον ιδιωτικό τομέα. Ενα πραγματικό ρεκόρ που, αν το υπολογίσει κανείς, ισοδυναμεί με 46,5 χρόνια αδιάλειπτης εργασίας, σύμφωνα με τους μαθηματικούς υπολογισμούς των λογιστών στα social media όπου έχει στηθεί πάρτι με τον Λαζαρίδη και τους ισχυρισμούς του. Ενα πουλάκι μού είπε, μάλιστα, ότι από το Μαξίμου έπεσε σύρμα στον υφυπουργό να σταματήσει να απαντάει και να τσακώνεται γιατί, όσο μιλάει, τόσο χειρότερα τα κάνει. Πάντως, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για ανθρωποφαγία και τόνισε ότι «δεν υπάρχει ζήτημα για την παραμονή του Λαζαρίδη στην κυβέρνηση.

Μακριά από το… χειροκρότημα

Την ώρα που η Ολομέλεια της Βουλής θα «βράζει» το πρωί της Πέμπτης για το κράτος δικαίου, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Λαζαρίδη και – κυρίως – τις υποκλοπές, ένας υπουργός που το θέμα τον αφορά προσωπικά, θα βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά. Το καθήκον, βλέπετε, καλεί τον Νίκο Δένδια στο Κόσοβο, για μια επίσκεψη στα στελέχη της ΕΛΔΥΚΟ. Η απουσία του είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τους λόγους που θα διαβάσετε και στο γειτονικό μου «Στίγμα». Εγώ θα προσθέσω απλώς την επισήμανση ότι με την απουσία του γλιτώνει και την υποχρέωση του μηχανικού χειροκροτήματος στις απαντήσεις του Πρωθυπουργού.

Δύο ερωτήματα

Επί τη ευκαιρία, όμως, θα θέσω και δύο προκαταβολικά ερωτήματα, για τη συζήτηση της Πέμπτης. Ερώτημα πρώτο: οι κουμπάροι του καταδικασμένου για το Predator Γιάννη Λαβράνου θα εμφανιστούν στην Ολομέλεια για να υποστηρίξουν τον Μητσοτάκη στη συζήτηση αυτή; Ερώτημα δεύτερο: ο πολιτικός αρχηγός που έχει ανοιχτά υπονοήσει ότι διαθέτει στοιχεία για τους αγοραστές του Predator και εντολείς των χειριστών του (και πράγματι έχει) θα τα προσκομίσει στη Βουλή; Ή έχει διαπραγματευτεί τη σιωπή του, όπως ακούγεται; Κρατήστε το αυτό και θα επανέλθω…

«Μισθοφόροι» στον Εβρο

Πριν από μερικές ημέρες, σας είχα αποκαλύψει την ύπαρξη τεσσάρων επίσημων Αναφορών Σοβαρών Περιστατικών (Serious Incident Reports – SIR) της Frontex που εκθέτουν σοβαρά τις επιχειρησιακές πρακτικές των ελληνικών Αρχών και αποτυπώνουν ένα μοτίβο: βίαιες επαναπροωθήσεις ακόμη και γυναικόπαιδων, εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων, παρουσία αλλοδαπών μασκοφόρων που φέρονται να συνεργάζονται με τις ελληνικές Αρχές ως «μισθοφόροι».

Η σοκαριστική αυτή καταγγελία επανήλθε από το BBC, σε έρευνα με ντοκουμέντα, εσωτερικά έγγραφα και βίντεο, σύμφωνα με τα οποία οι ελληνικές Αρχές φέρονται από το 2020 ως σήμερα να «στρατολογούν» μετανάστες στον Εβρο προκειμένου να απωθούν άλλους μετανάστες προς την Τουρκία, μεταχειριζόμενοι σκληρή βία. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς λέγοντας πως βασίζονται σε «δευτερογενή» στοιχεία (υποθέτω δεν εννοεί τις εκθέσεις της Frontex), ενώ ο Μητσοτάκης, ερωτηθείς από το BBC, υποστήριξε πως δεν έχει καμία γνώση των καταγγελιών. Οι οποίες πάντως – ξαναλέω – δεν είναι καινούργιες.