Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την απώλεια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-4C Triton, αξίας 240 εκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως αεροπορικό ατύχημα κατηγορίας «Α».

Το drone δεν χάθηκε σε μάχη, αλλά λίγες ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, γεγονός που προκάλεσε ενδιαφέρον και ερωτήματα για τις συνθήκες της συντριβής.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Στις 9 Απριλίου, το MQ-4C Triton μη επανδρωμένο αεροσκάφος υψηλού υψομέτρου και μεγάλης αντοχής (HALE) εξαφανίστηκε πάνω από τον Περσικό Κόλπο, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, κατά τη διάρκεια αποστολής θαλάσσιας επιτήρησης.

Breaking 🚨 🇺🇸A US MQ-4C began squawking 7700 emergency code, while losing an altitude of over 12,000 meters rapidly over a period of just 10 minutes in the Persian Gulf. The fate of the drone is unknown.. https://t.co/j4nsWOtu48 pic.twitter.com/AzIUUM310q — Aiden Reports (@AidenReports) April 9, 2026

Σύμφωνα με δεδομένα από ανοιχτές πηγές, το drone ολοκλήρωσε περιπολία τριών ωρών και ξεκίνησε την επιστροφή του προς τη βάση προωθημένων επιχειρήσεων στη Ναυτική Αεροπορική Βάση Sigonella της Ιταλίας. Ωστόσο, λίγο μετά την είσοδό του στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, στράφηκε απότομα προς το Ιράν.

Πριν εξαφανιστεί, όπως αναφέρει το eurasiantimes.com, το drone εξέπεμψε τον κωδικό 7400, που υποδηλώνει απώλεια επικοινωνίας με τον τηλεχειριστή. Κατέβηκε από τα 52.000 στα 9.500 πόδια για περίπου 15 λεπτά, προτού χαθεί κάθε σήμα.

Η τύχη του παρέμεινε άγνωστη για ημέρες, μέχρι τις 14 Απριλίου 2026, όταν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι το MQ-4C Triton είχε συντριβεί την ημέρα της εξαφάνισής του.

Η επίσημη επιβεβαίωση και η κατηγοριοποίηση

Το περιστατικό καταγράφηκε στην τελευταία έκθεση της Διοίκησης Ασφάλειας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, στην ενότητα «USN – SHORT NARRATIVES», υπό την κατηγορία «CLASS ‘A’ – AVIATION CLASS A MISHAPS». Εκεί αναφέρεται: «9 Απρ. 2026 (Τοποθεσία μη δημοσιοποιημένη – OPSEC) Το MQ-4C συνετρίβη, χωρίς τραυματισμούς προσωπικού.»

Η συντριβή καταχωρήθηκε ως ατύχημα Κατηγορίας Α, που σημαίνει ζημίες άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ολική απώλεια αεροσκάφους ή σοβαρό τραυματισμό. Με κόστος άνω των 238 εκατομμυρίων δολαρίων ανά μονάδα, οι ειδικοί θεωρούν ότι πρόκειται για πλήρη απώλεια.

Η αναφορά δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την αιτία ή το ακριβές σημείο συντριβής, επικαλούμενη λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας (OPSEC). Με την επιβεβαίωση, το MQ-4C προστίθεται στη λίστα των αμερικανικών αεροσκαφών που έχουν χαθεί στη Δυτική Ασία από την έναρξη του αμερικανικού πολέμου κατά του Ιράν.

Πιθανές επιπτώσεις και ανησυχίες

Δεν έχει διευκρινιστεί αν το drone καταρρίφθηκε ή παρουσίασε τεχνική βλάβη. Αν τα συντρίμμια του ανακτηθούν από το Ιράν ή συμμάχους του, ευαίσθητοι αισθητήρες όπως ραντάρ, κάμερες EO/IR και ηλεκτρονικά συστήματα SIGINT θα μπορούσαν να παραβιαστούν.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για τις ΗΠΑ, όπως είχε συμβεί το 2011 όταν το Ιράν κατέλαβε ένα αμερικανικό RQ-170 Sentinel και αργότερα ισχυρίστηκε ότι ανέπτυξε αντίγραφα μέσω αντίστροφης μηχανικής.

Η σημασία του MQ-4C Triton

Τα drones Triton παρέχουν συνεχή επιτήρηση σε κρίσιμες περιοχές όπως ο Ινδο-Ειρηνικός, η Μεσόγειος και ο Περσικός Κόλπος. Η απώλειά τους δημιουργεί προσωρινό κενό στην επίγνωση της θαλάσσιας κατάστασης, ιδιαίτερα στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης.

Το MQ-4C λειτουργεί σε συνδυασμό με τα αεροσκάφη περιπολίας P-8A Poseidon, μεταδίδοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφόρου σε πλοία, αεροσκάφη και σταθμούς ξηράς. Μείωση της κάλυψης του Triton θα μπορούσε να επηρεάσει την παρακολούθηση πλοίων και τον συντονισμό αποστολών.

Το MQ-4C είναι ένα από τα ακριβότερα μη επανδρωμένα συστήματα του Πολεμικού Ναυτικού, με κόστος που φτάνει έως και τα 243 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις.

Τεχνολογικές δυνατότητες

Κατασκευασμένο από τη Northrop Grumman, το MQ-4C Triton είναι σχεδιασμένο για αποστολές μεγάλης διάρκειας και υψομέτρου, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών (ISR). Μπορεί να παραμείνει στον αέρα για πάνω από 24 ώρες και να καλύψει αποστάσεις έως 13.700 χιλιομέτρων.

Εξοπλισμένο με το ραντάρ AN/ZPY-3 Multi-Function Active Sensor (MFAS), μπορεί να σαρώσει έως 7 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα ημερησίως. Διαθέτει επίσης κάμερες υψηλής ανάλυσης και υπέρυθρης ακτινοβολίας, καθώς και ηλεκτρονικά συστήματα που εντοπίζουν σήματα ραδιοφώνου και ραντάρ.

Τέλος, το Triton πετά σε υψόμετρα άνω των 17.000 μέτρων, επιτρέποντας ευρεία παρακολούθηση θαλάσσιων περιοχών εκτός εμβέλειας των περισσότερων απειλών. Διαθέτει ενισχυμένα φτερά και άτρακτο, καθώς και τεχνολογίες που μειώνουν τον σχηματισμό πάγου και την ευπάθεια σε κεραυνούς, προσφέροντας αυξημένη ασφάλεια και επιχειρησιακή ευελιξία.