Πώς ήταν η εικόνα ενός νεολιθικού σπιτιού; Τι περιείχε για να διευκολύνει την καθημερινή ζωή των κατοίκων του και ποια αντικείμενα μαρτυρούσαν τις πνευματικές τους αναζητήσεις;

Η απάντηση θα βρίσκεται στις νέες αίθουσες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, όπως σχεδιάζεται να οργανωθούν στο πλαίσιο των εργασιών επέκτασης και επανέκθεσης των συλλογών του. Οι επισκέπτες σχεδιάζεται να βρίσκονται μπροστά στην αφαιρετική ανακατασκευή ενός νεολιθικού σπιτιού εξοπλισμένου με εργαλεία και κεραμικά σκεύη, ενώ γύρω τους ειδικές προβολές θα μετατρέπουν την περιήγηση σε εμπειρία καθώς θα παρουσιάζουν την οργάνωση της ζωής όχι μόνο σε επίπεδο οικογένειας, αλλά και στο πλαίσιο της κοινότητας. Θα έχει προηγηθεί μια εντυπωσιακή σε αριθμό έκθεση ειδωλίων που θα βοηθά τον σύγχρονο θεατή να προσεγγίσει τον κόσμο των συμβόλων του νεολιθικού ανθρώπου.

Στα επόμενα βήματά τους οι επισκέπτες θα συναντούν την Εποχή του Χαλκού, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν η ζωή και ο θάνατος. Η μεν πρώτη όπως «καταγράφεται» μέσα από καθημερινά αντικείμενα οικιακής χρήσης, ο δε δεύτερος μέσα από την παρουσίαση ταφικών πρακτικών, διαφορετικών ειδών τάφους και κτερισμάτων.

Η σύντομη αυτή περιήγηση μαζί με νέα φωτορεαλιστικά σχέδια είναι μέρος μόνο της μουσειογραφικής προμελέτης του ΕΑΜ που συζητήθηκε και έτυχε θετικής γνωμοδότησης την περασμένη εβδομάδα από το Συμβούλιο Μουσείων.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θα είναι η αλλαγή κατά τη μετάβαση στις αίθουσες της Γεωμετρικής Συλλογής. Εκεί όπου προκειμένου να επισημανθεί η βαθιά κοινωνική αλλαγή από την κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτόρων έως τη Γεωμετρική περίοδο – η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως το θεμέλιο μιας νέας ταυτότητας για τον ελληνικό πολιτισμό – η έκθεση θα δώσει βάρος σε αυτόνομες προθήκες στις οποίες θα φιλοξενούνται μεμονωμένες ταφές, δίνοντας κατά συνέπεια έμφαση στο άτομο. Ο κόσμος του Ομήρου, η γραφή, το εμπόριο, η τέχνη και τα ιερά θα έχουν εν συνεχεία την τιμητική τους, ενώ ιδιαίτερη φροντίδα έχει δοθεί στον τρόπο έκθεσης των κούρων, ώστε οι επισκέπτες να τους βλέπουν κατά μέτωπο.

«Η μουσειογραφική προμελέτη εστιάζει, κυρίως, στις γενικές σχεδιαστικές επιλογές, στη χωροθέτηση και τη διάταξη των εκθεσιακών ενοτήτων, των εκθεμάτων και του εξοπλισμού… Εχουν ληφθεί υπόψη βασικές παράμετροι της κτηριακής μελέτης, και σε σημαντικό βαθμό το περιεχόμενο της θεματολογίας και οι ανάγκες του εκθεσιακού υλικού», ανέφερε μεταξύ άλλων η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι μελέτες προχωρούν εντός χρονοδιαγραμμάτων. Η οριστική μουσειογραφική μελέτη αναμένεται να συζητηθεί στο Συμβούλιο Μουσείων πριν από το καλοκαίρι.