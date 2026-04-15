Δημοφιλή
Βασιλεία: Μεγάλες καταστροφές στα αποδυτήρια μετά τη φωτιά στο γήπεδο
Η Βασιλεία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών στα αποδυτήρια του St. Jakob-Park, έπειτα από τη φωτιά που ξέσπασε στις 10 Απριλίου. Η ήδη δύσκολη σεζόν για τον ελβετικό σύλλογο επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς η πυρκαγιά οδήγησε και στην αναβολή της αναμέτρησης πρωταθλήματος με την Τουν. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η […]
Βεζένκοφ… MVP τον εαυτό του: Οι επιλογές του που άναψαν συζήτηση
Η regular season της EuroLeague οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στα playoffs όσο και στα ατομικά βραβεία της χρονιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοργανώτρια αρχή ζήτησε από τον Σάσα Βεζένκοφ να δώσει τη δική του ψήφο για τον MVP και την κορυφαία πεντάδα. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού δεν δίστασε […]
Μέσι: Αγωγή εκατομμυρίων για μη συμμετοχή σε φιλικό
Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές νομικές εξελίξεις, καθώς εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων από τη Φλόριντα κατέθεσε αγωγή εις βάρος του, αλλά και της Αργεντίνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κάνοντας λόγο για απάτη και αθέτηση συμφωνίας. Σύμφωνα με την καταγγελία, η εταιρεία είχε επενδύσει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τα δικαιώματα διεξαγωγής δύο φιλικών αγώνων της Αργεντινή […]