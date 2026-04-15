Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται ότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα με την επάρκεια σε αεροπορικά καύσιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας πάντως ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις.

Είχε προηγηθεί επιστολή αεροπορικών εταιρειών στην Κομισιόν με την οποία οι αερομεταφορείς είχαν ζητήσει από την ΕΕ να λάβει μέτρα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν. Στην επιστολή γινόταν λόγος για τα εκτεταμένα κλεισίματα εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή και για αυξανόμενες ανησυχίες για ελλείψεις καυσίμων για αεροσκάφη τύπου τζετ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο κλαδικός φορέας Airlines for Europe (A4E) είχε ζητήσει από την ΕΕ να υιοθετήσει σειρά μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η παρακολούθηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης των προμηθειών καυσίμων τζετ, η προσωρινή αναστολή της αγοράς άνθρακα της ΕΕ για τις αεροπορικές και η κατάργηση ορισμένων φόρων για τους αερομεταφορείς, ανέφερε το ίδιο έγγραφο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται ότι θα προτείνει δέσμη μέτρων στις 22 Απριλίου για να προσπαθήσει να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις του πολέμου του Ιράν στις αγορές ενέργειας, αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει εάν αυτό θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για τα καύσιμα αεριωθούμενων.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία για έλλειψη καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ενωση προς το παρόν, αλλά θα μπορούσαν να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες.

«Οι προμήθειες αργού πετρελαίου στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια παραμένουν σταθερές, χωρίς προς το παρόν να χρειάζεται πρόσθετη τροφοδότηση (της αγοράς) με αποθέματα. Ωστόσο, αυτό παραμένει η κύρια ανησυχία μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι αεροπορικές έχουν δεχθεί καίριο πλήγμα από τις 28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Ο κλάδος αντιμετωπίζει κρίση με τα καύσιμα λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Την περασμένη εβδομάδα ο κλαδικός φορέας των αεροδρομίων, η Airports Council International Europe (ACI), προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει συστηματική έλλειψη καυσίμων αεριωθούμενων μέσα σε τρεις εβδομάδες. Το έγγραφο της A4E προέτρεπε τις Βρυξέλλες να εξετάσουν το ενδεχόμενο κοινής αγοράς κηροζίνης από την ΕΕ, η οποία είναι μια μορφή καυσίμου αεριωθούμενων.

Η A4E, μέλη της οποίας αποτελούν οι Lufthansa, Air France-KLM και easyJet, προέτρεψε επίσης την ΕΕ να τροποποιήσει τη νομική της απαίτηση για τις χώρες να διατηρούν 90 ημέρες αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, καθώς αυτή η νομική απαίτηση προς το παρόν δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη απαίτηση για τα καύσιμα αεριωθούμενων.

Επίσης οι αρμόδιες Αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν απαγορεύσει στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να λειτουργούν στον εναέριο χώρο αρκετών χωρών του Περσικού Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ. Η απαγόρευση αυτή ισχύει μέχρι τις 24 Απριλίου και θα επανεξεταστεί στη συνέχεια.

Κοινή αγορά κηροζίνης

Με τη χωριστή επιστολή της η A4E προέτρεψε επίσης τις Βρυξέλλες να εξετάσουν το ενδεχόμενο κοινής αγοράς κηροζίνης (αεροπορικού καυσίμου για τζετ κινητήρες) από την ΕΕ. Η ΕΕ είχε προχωρήσει σε κοινές αγορές φυσικού αερίου το 2022, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις προμήθειες όταν η Ρωσία είχε κλείσει τη στρόφιγγα στις παραδόσεις ενέργειας στην Ευρώπη. Το μοντέλο αυτό δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής στο πετρέλαιο ή την κηροζίνη.

Ολα αυτά την ώρα που τα τελευταία τάνκερ που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, αναμένεται να φτάσουν στα διυλιστήρια-τελικούς προορισμούς τους μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες. Θα πρόκειται για σημείο καμπής αφού μετά τις ημερομηνίες αυτές αναλυτές προειδοποιούσαν στους «Financial Times» πως θα μπορούσαν να αρχίσουν να καταγράφονται φυσικές ελλείψεις σε καύσιμα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ – κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες εβδομάδες.