Το ελληνοτουρκικό περιβάλλον εισέρχεται σε φάση όπου η ένταση δεν εκδηλώνεται μέσω στρατιωτικών γεγονότων αλλά μέσω ρητορικής, συμβολισμών και διπλωματικών κινήσεων που επηρεάζουν τη στρατηγική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι πρόσφατες δηλώσεις του τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ εντάσσονται σε αυτή τη λογική, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη σημασία των περιφερειακών συμμαχικών σχημάτων.

Στην τουρκική ανάγνωση, οι τριμερείς συνεργασίες δεν αποτελούν απλώς διπλωματικά σχήματα αλλά μηχανισμούς που μεταβάλλουν τις ισορροπίες ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τον λόγο αυτό ενισχύεται συχνά η αντίληψη ενός περιβάλλοντος στρατηγικής περικύκλωσης, το οποίο επηρεάζει τον τόνο της δημόσιας ρητορικής και τις αντιδράσεις της Αγκυρας, ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο αυτή η ανάγνωση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο άξονας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ έχει ενισχύσει τη θεσμική του παρουσία τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας και των θαλασσίων ζωνών. Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει ένα νέο επίπεδο περιφερειακών ισορροπιών, το οποίο η Τουρκία αντιλαμβάνεται ως δυνητικό περιορισμό της στρατηγικής της ευελιξίας και της περιφερειακής της επιρροής, ως πολιορκία. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποκλείονται περίοδοι ελεγχόμενης έντασης, κυρίως μέσα από ρητορικές εξάρσεις και επιμέρους επεισόδια χαμηλής κλίμακας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τέτοιες φάσεις δεν οδηγούν κατ’ ανάγκη σε γενικευμένη κρίση, αλλά λειτουργούν ως εργαλεία διαπραγματευτικής πίεσης και αναδιαμόρφωσης των όρων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο εσωτερικό της Τουρκίας, η διασύνδεση εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής παραμένει καθοριστική. Η κυβέρνηση Ερντογάν αξιοποιεί συχνά το διεθνές περιβάλλον για λόγους εσωτερικής συσπείρωσης και πολιτικής ενίσχυσης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι θεσμικές δυνατότητες του Συντάγματος, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων όπως το άρθρο 116, που σχετίζονται με την πολιτική κινητικότητα και τη διαχείριση εκλογικών σεναρίων, για τυχόν επανεκλογή Ερντογάν.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει τη διατήρηση και ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας, αξιοποιώντας συμμαχίες και σχήματα συνεργασίας, καθώς και την ευρωπαϊκή της ιδιότητα. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΝΑΤΟ λειτουργούν ως πλαίσια σταθεροποίησης και διαχείρισης κρίσεων, περιορίζοντας τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης. Η διαχείριση των θαλασσίων ζωνών και των ενεργειακών διαδρόμων αποκτά κομβική σημασία, καθώς συνδέει άμεσα γεωοικονομικά συμφέροντα με ζητήματα ασφάλειας.

Η Ανατολική Μεσόγειος λειτουργεί πλέον ως ενιαίος χώρος στρατηγικού ανταγωνισμού, όπου η ενέργεια, οι υποδομές και η ναυσιπλοΐα συνθέτουν ένα περίπλοκο πλέγμα αλληλεξαρτήσεων. Τέλος, η περιφερειακή σταθερότητα δεν αποτελεί δεδομένο αλλά αποτέλεσμα συνεχούς εξισορρόπησης αποτροπής, διπλωματίας και διαχείρισης ανταγωνισμών ισχύος. Η εμπλοκή εξωτερικών δρώντων, όπως η Ευρωπαϊκή Ενωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτει επιπλέον επίπεδα πολυπλοκότητας στο σύστημα, καθιστώντας αναγκαία τη συνεχή προσαρμογή στρατηγικών επιλογών.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης ρευστότητας, η ψυχραιμία, η θεσμική συνέπεια και η προβλεψιμότητα των κινήσεων αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες αποφυγής λανθασμένων εκτιμήσεων. Η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει εύθραυστη και υπό διαρκή διαπραγμάτευση, όπου κάθε κίνηση δύναται να παράγει δυσανάλογες επιπτώσεις στο συνολικό γεωπολιτικό ισοζύγιο της περιοχής.

Ο Δημήτρης Σταθακόπουλος είναι δρ Παντείου Πανεπιστημίου, οθωμανολόγος – τουρκολόγος, δικηγόρος στον Αρειο Πάγο