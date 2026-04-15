Αν και η εβδομάδα βρίσκεται ακόμη στα μέσα της, για τον Άρη αυτό σηματοδοτεί την τελική ευθεία της προετοιμασίας ενόψει της αναμέτρησης του επόμενου Σαββάτου (18/04) απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο.

Από χθες, ο Μιχάλης Γρηγορίου ανέβασε την ένταση στις προπονήσεις, αρχίζοντας παράλληλα να αποκαλύπτει τις σκέψεις του σχετικά με την αρχική ενδεκάδα. Όπως όλα δείχνουν, δεν προσανατολίζεται σε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το σχήμα που παρέταξε στη Λιβαδειά. Εκεί άλλωστε είδε ίσως τον καλύτερο Άρη επί των ημερών του για ένα ημίχρονο, ασχέτως που δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για αυτό και η ενδεκάδα που ετοιμάζει, μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με εκείνη της πρεμιέρας των πλέι οφ, με πιθανές μόνο 1-2 παρεμβάσεις, κυρίως στην αμυντική γραμμή. Δεν αποκλείεται, για παράδειγμα, να επαναφέρει τον Φαντιγκά στο δεξί άκρο της άμυνας ή να προτιμήσει τον Ρόουζ αντί του Σούντμπεργκ στο κέντρο της άμυνας.

Στο επιθετικό κομμάτι, που αποτελεί και το πιο καθοριστικό στοιχείο, ο Έλληνας τεχνικός φαίνεται διατεθειμένος να διατηρήσει τα ίδια πρόσωπα που ξεκίνησαν στην πρεμιέρα των πλέι οφ. Η εικόνα της ομάδας και η δημιουργία ευκαιριών — τουλάχιστον για ένα ημίχρονο — φαίνεται πως ικανοποίησαν τον Γρηγορίου, ο οποίος αναμένεται να δείξει εμπιστοσύνη στο ίδιο σχήμα και για τη 2η αγωνιστική του 5-8. Να κρατήσει, δηλαδή, τους Γιαννιώτας-Γκαρέ στα εξτρέμ και τον Πέρεθ πάλι στο «10» πίσω από τον προωθημένο Καντεβέρε.

Οι τελευταίες δοκιμές θα πραγματοποιηθούν αύριο, ωστόσο όλα δείχνουν πως δύσκολα θα υπάρξουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο πλάνο του προπονητή του Αρη.