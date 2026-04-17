Συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από τη θεσμοθέτηση της επέκτασης του επιδόματος κώφωσης-βαρηκοΐας, μια μεταρρύθμιση που έβαλε τέλος στον αποκλεισμό χιλιάδων πολιτών. Η ρύθμιση αφορά την παροχή του μηνιαίου επιδόματος, ύψους 391 ευρώ, σε όλους τους κωφούς και βαρήκοους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, καταργώντας τον ηλικιακό περιορισμό που άφηνε εκτός τους πολίτες από 18 έως 65 ετών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τα αποτελέσματα ενός έτους εφαρμογής είναι τα εξής:

Δικαιούχοι: Ο αριθμός τους αυξήθηκε από 6.300 σε 12.200, καταγράφοντας διπλασιασμό των πολιτών που λαμβάνουν τη στήριξη.

Προϋπολογισμός: Η σχετική δαπάνη διαμορφώθηκε από τα 2,5 εκατ. ευρώ στα 4,8 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας την πάγια ανάγκη των νέων δικαιούχων.

«Κλείνουμε ήδη ένα χρόνο από μία σημαντική μεταρρύθμιση, που έβαλε τέλος σε μια χρόνια αδικία. Για ένα δικαίωμα και ένα αίτημα που πραγματικά δεν ακουγόταν από κανέναν. Γιατί, χιλιάδες, όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία, συμπολίτες μας με κώφωση ή βαρηκοΐα και αναπηρία πάνω από 67% δεν έπαιρναν το μηνιαίο επίδομα κώφωσης, ύψους 391 ευρώ, ανάμεσα στις ηλικίες 18 έως 65 ετών», τόνισε η Υπουργός και συνέχισε: «με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού η αδικία διορθώθηκε και το επίδομα επεκτάθηκε και σε αυτές τις ηλικίες. Έναν χρόνο μετά, οι τυπικοί δικαιούχοι του επιδόματος, από 6.300 έχουν διπλασιαστεί και έχουν φτάσει τους 12.200 και η σχετική δαπάνη διαμορφώθηκε από τα 2.500.000 ευρώ στα 4.800.000. Μια δαπάνη που δικαιολογείται απολύτως από την πάγια ανάγκη που κάλυψε και που ήδη έχει δικαιωθεί απόλυτα ως πολιτική επιλογή και απόφαση».

Η Υπουργός έκλεισε τη δήλωσή της αναφερόμενη στη σημασία της ρύθμισης αυτής λέγοντας «με πολιτικές όπως αυτή, μαζί με ένα πλέγμα άλλων που συνδυαστικά απευθύνονται στα Άτομα με Αναπηρία, αλλά και σε κάθε συμπολίτη μας που δικαιούται μια στοχευμένη ή εξατομικευμένη παρέμβαση του κράτους λόγω των εξειδικευμένων αναγκών του, υλοποιούμε στην πράξη και αποδεικνύουμε πως εννοούμε με απόλυτο τρόπο την αρχή «δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Κανείς μόνος του».

Ποιοι δικαιούνται επίδομα 391 ευρώ – Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ΦΕΚ: Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε κωφά και βαρήκοα άτομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων που θεσμοθετήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3β/423/9.2.1973 κοινή υπουργική απόφαση «Περί επιδοτήσεως κωφαλάλων ηλικίας μέχρι και 18 ετών» (Β’ 306) και εξειδικεύτηκε με τις υπό στοιχεία Γ4/Φ 11-2/Οικ. 1929/28.7.1982 «Αύξηση του χορηγούμενου χρηματικού βοηθήματος σε κωφαλάλους μέχρι 18 ετών και επέκτασή του σε μεγαλύτερες ηλικίες κ.λπ.» (Β’ 724) και την Δ29α/Φ.32/

ΓΠ.οικ.10803/527/2013 «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία» (Β’ 965) κοινές υπουργικές αποφάσεις

Όπως προβλέπεται, το επίδομα μπορεί να συνδυάζεται με άλλες οικονομικές ενισχύσεις. Εάν κάποιος λαμβάνει μικρότερο ποσό από άλλο φορέα, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τη διαφορά. Αντίθετα, εάν η άλλη παροχή είναι ίση ή μεγαλύτερη, το επίδομα δεν θα χορηγείται.

Η λήψη σύνταξης Δημοσίου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα δεν εμποδίζει την καταβολή του επιδόματος.

Δικαιούχοι είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ ή του ΕΟΧ, ομογενείς, πρόσφυγες, άτομα με καθεστώς διεθνούς ή επικουρικής προστασίας, καθώς και μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ.

Το επίδομα μπορεί να ανασταλεί σε περίπτωση απουσίας του δικαιούχου από τη χώρα για διάστημα άνω των έξι μηνών μέσα σε ένα έτος ή εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η διαδικασία προβλέπει υποβολή αίτησης στον ΟΠΕΚΑ, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις, οι ήδη δικαιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς νέα αίτηση, ενώ οι νέες αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης.

Με τη νέα ΚΥΑ καταργούνται όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις που ίσχυαν για το επίδομα κώφωσης – βαρηκοΐας την περίοδο 1973–2013, οι οποίες αντικαθίστανται πλήρως από το νέο πλαίσιο.

