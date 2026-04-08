Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων αποκάλυψε τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες και απάτες μέσω υπολογιστή σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η εξάρθρωση προέκυψε ύστερα από πολύμηνη και συντονισμένη έρευνα των αστυνομικών αρχών.

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 28 άτομα, ηλικίας 17 έως 60 ετών, εκ των οποίων 23 ημεδαποί και 5 αλλοδαποί. Επτά από αυτούς κρατούνται ήδη σε σωφρονιστικά καταστήματα για παρόμοια αδικήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από την 1η Ιανουαρίου 2025 οι δράστες έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 111 απάτες –τετελεσμένες και σε απόπειρα– σε βάρος πολιτών σε Χανιά, Καλαμάτα, Κατερίνη, Πάτρα, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Λευκάδα και Τρίπολη.

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας προσποιούνταν υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, τραπεζών ή δημόσιων φορέων, πείθοντας τα θύματα ότι δικαιούνται επιστροφή φόρου ή κρατικό επίδομα. Με αυτόν τον τρόπο κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους και αποσπούσαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Οι απατεώνες ζητούσαν στοιχεία όπως αριθμούς τραπεζικών καρτών, κωδικούς e-banking, PIN και OTP, καθώς και δεδομένα σύνδεσης σε διαδικτυακές τραπεζικές εφαρμογές, όπως REVOLUT και PAYZY COSMOTE. Με τη χρήση τεχνικών κοινωνικής μηχανικής και phishing, καθοδηγούσαν τα θύματα ώστε να μεταφέρουν χρήματα ή να αγοράζουν προπληρωμένες κάρτες, τα ποσά των οποίων κατέληγαν σε λογαριασμούς τρίτων που είχαν στρατολογηθεί για τον σκοπό αυτό.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 192.720 ευρώ. Το τηλεφωνικό και επιχειρησιακό της κέντρο εντοπίστηκε να λειτουργεί σε καταυλισμό Ρομά στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

Η αστυνομική έρευνα και οι συστάσεις προς τους πολίτες

Οι δράστες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, ενώ σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για παρόμοια αδικήματα. Η νέα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κακουργηματικής μορφής θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η οποία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει: