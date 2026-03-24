Η κυβέρνηση του Βελγίου προχωρά σε σημαντική ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής απάτης, υιοθετώντας νέα νομοθεσία που παρέχει στις αρμόδιες αρχές αυξημένες εξουσίες παρέμβασης. Κεντρικό στοιχείο της πρωτοβουλίας αποτελεί η δυνατότητα ταχείας διακοπής λειτουργίας ιστοσελίδων που θεωρούνται ύποπτες για παραπλανητικές ή δόλιες δραστηριότητες, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται πλέον μέσα σε 24 έως 48 ώρες.

Η νέα ρύθμιση στοχεύει στη θωράκιση των πολιτών απέναντι στα φαινόμενα ηλεκτρονικής απάτης, τα οποία έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ψηφιακής οικονομίας. Παράλληλα, προβλέπεται στενότερη συνεργασία μεταξύ των ψηφιακών πλατφορμών και των εποπτικών αρχών, ώστε να εντοπίζονται πιο γρήγορα οι παραβάσεις και να αποτρέπεται η συνέχιση της δράσης απατηλών δικτύων.

Ενίσχυση της διαφάνειας και προστασία των καταναλωτών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφάνεια και στην ενημέρωση των καταναλωτών. Η νομοθεσία προβλέπει τη Διαδημοσιοποίηση στοιχείων για τους παραβάτες, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες που θα τους βοηθούν να λαμβάνουν πιο ασφαλείς αποφάσεις στις διαδικτυακές συναλλαγές τους.

Οι βελγικές αρχές εκτιμούν ότι το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, περιορίζοντας την εμπιστοσύνη των χρηστών σε ύποπτες υπηρεσίες και μειώνοντας το οικονομικό όφελος των επιτήδειων.

Μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο ενίσχυσης της ψηφιακής ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, το Βέλγιο φιλοδοξεί να αποτελέσει παράδειγμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής απάτης, σε μια περίοδο όπου η εμπιστοσύνη στις ψηφιακές συναλλαγές θεωρείται κρίσιμη για την ανάπτυξη της οικονομίας και την προστασία των πολιτών.