Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης οι 22 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ και σε βάρος του Δημοσίου. Στις 10:00 ακριβώς, οι κατηγορούμενοι εξήλθαν από τη ΓΑΔΑ προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του Εισαγγελέα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Η αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε τη Δευτέρα αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών εταιρειών, το οποίο δραστηριοποιούνταν από το 2018. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα εξέδιδε πλαστά τιμολόγια και εμφάνιζε εικονική απασχόληση εργαζομένων, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εισέπρατταν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ, προκαλώντας ζημία που υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΦΚΑ και 11 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο. Το συνολικό ποσό της απάτης εκτιμάται ότι αγγίζει τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή προσώπων με έντονη παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται πρώην παίκτες ριάλιτι επιβίωσης και μαγειρικής, ο πρώην σύντροφος γνωστής influencer, καθώς και ένας δημοφιλής TikToker που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ.

Συνολικά, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται περισσότερα από 40 άτομα. Οι συλληφθέντες —ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες— καλούνται πλέον να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη για τη δράση του κυκλώματος που απομύζησε εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία.

Βαριές διώξεις σε βάρος των εμπλεκομένων

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα κακουργήματα :

– Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

– απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ εξακολούθηση

-πλαστογραφία από κοινού

-υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ

– Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

-Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ εξακολούθηση με ποσο φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ

Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ εξακολούθηση

Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μηη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή.