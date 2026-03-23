Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το πρωί της Δευτέρας στην Αττική, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2018, στήνοντας ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών που εξέδιδαν μεταξύ τους πλαστά τιμολόγια. Μέσω αυτής της πρακτικής, τα μέλη του εμφάνιζαν ψευδώς απασχόληση προσωπικού, χωρίς όμως να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ παράλληλα εισέπρατταν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ.

Η ζημία που προκλήθηκε εκτιμάται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ για τον ΕΦΚΑ και σε επιπλέον 11 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 22 συλλήψεις, ενώ στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται πάνω από 40 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και άτομα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι μεταξύ των κατηγορουμένων συγκαταλέγονται και πρόσωπα με παρουσία στη showbiz, όπως πρώην παίκτης ριάλιτι επιβίωσης, πρώην σύζυγος γνωστής influencer, ιδιοκτήτης κέντρων αισθητικής και αλυσίδας καφέ, πρώην παίκτης ριάλιτι μαγειρικής, καθώς και TikToker που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ.