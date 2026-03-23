Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκαν εικονικές εταιρείες που φαίνεται ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα μαζί με τα εικονικά τιμολόγια να έχουν κάνει ζημιά 22 εκατομμύρια ζημιά. Κατά τις ίδιες πηγές κέρδιζαν μέσω της δραστηριότητας των εικονικών εταιρειών κάνοντας ζημιά 11 εκατομμυρίων στο ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εμπλέκονται παίκτες ριάλιτι και TikToker.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και αχυρανθρώπων ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.