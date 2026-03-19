Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προειδοποιεί τους πολίτες για παραπλανητικό μήνυμα προερχόμενο δήθεν από τον ΕΟΠΥΥ που ενημερώνει για Επιστροφή Χρημάτων της Ιατρικής Ασφάλειας προτρέποντας τους αποδέκτες να εισέλθουν σε σύνδεσμο (Link) που επισυνάπτεται στο μήνυμα.

Οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πατήσουν τον συγκεκριμένο σύνδεσμο και δεν πρέπει να απαντήσουν στο μήνυμα.

Επισημαίνεται ότι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν μηνύματα SMS που ζητούν από τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για επιστροφή χρημάτων ή για εισαγωγή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) υπενθυμίζει χρήσιμες οδηγίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των πολιτών. Το Phishing συνιστά ενέργεια εξαπάτησης των χρηστών του διαδικτύου, κατά την οποία ο αποστολέας υποδύεται μία αξιόπιστη οντότητα, οργανισμό ή πρόσωπο που καλεί τον αποδέκτη του μηνύματος να ακολουθήσει τις οδηγίες που του δίνονται. Αυτές οι οδηγίες μπορεί να ζητούν από τον αποδέκτη να ακολουθήσει κάποιον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) ή και να παραχωρήσει δεδομένα του, όπως ευαίσθητα ιδιωτικά στοιχεία, κωδικούς, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, τραπεζικό λογαριασμό, τραπεζική κάρτα και άλλα.

Ακολουθούν κάποιες πρακτικές συμβουλές για την προστασία από τις επιθέσεις αυτού του τύπου (phishing attacks):