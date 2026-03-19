Ανείπωτη τραγωδία στη Λαμία, όπου ένας 21χρονος, πατέρας ενός παιδιού, έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης (19/3) σε τροχαίο δυστύχημα στη Φθιώτιδα. Το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο, το οποίο κατευθυνόταν για την παραλαβή μαθητών, στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο νεαρός, ο οποίος είχε καταγωγή από χωριό του Δομοκού, είχε παντρευτεί πρόσφατα και είχε έναν γιο, μόλις 1,5 ετών.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του οχήματός του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τον Δομοκό, προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν.

Ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο οδηγός του λεωφορείου δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί προανάκριση το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.