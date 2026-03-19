Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Φθιώτιδα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 21χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του οχήματός του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τον Δομοκό, προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν.

Ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο οδηγός του λεωφορείου δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί προανάκριση το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.