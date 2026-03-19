Απεργία ταξί για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο παραλύει τις μετακινήσεις στην Αττική, καθώς οι οδηγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν σε κινητοποιήσεις όσο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών συζητείται στη Βουλή.

Σήμερα, Πέμπτη, οι επαγγελματίες του κλάδου αναμένεται να συγκεντρωθούν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», πραγματοποιώντας νέα διαμαρτυρία. Την Τετάρτη είχαν ήδη προχωρήσει σε πορεία προς το Κοινοβούλιο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

Οι οδηγοί αντιδρούν στις διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και τα ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Επιστροφή των ταξί στους δρόμους της περιφέρειας

Από τις 5:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/3), τα ταξί επέστρεψαν στους δρόμους εκτός Αττικής, ενώ στην πρωτεύουσα οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται υπό τον συντονισμό του ΣΑΤΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί, τα σωματεία της περιφέρειας λήγουν προσωρινά την απεργία και προγραμματίζουν νέα δυναμική επιστροφή την επόμενη εβδομάδα, την ημέρα που θα τεθεί προς ψήφιση το επίμαχο νομοσχέδιο στη Βουλή.

Νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση έξω από τη Βουλή, ενώ οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν την επόμενη εβδομάδα, με την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Οι αυτοκινητιστές ζητούν ονομαστική ψηφοφορία, προκειμένου, όπως αναφέρουν, «να μάθουν όλοι ποιοι ψήφισαν να βάλουν τέλος στις ζωές μας». Παραμένουν σταθεροί στη διαφωνία τους για τις διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση, τις ειδικές άδειες και το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.