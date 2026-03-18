Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου, συνεχίζονται οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί, καθώς ο κλάδος κλιμακώνει τις αντιδράσεις του απέναντι στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στο πλαίσιο της απεργίας έχει προγραμματιστεί πεζή συγκέντρωση στις 11:30 το πρωί, έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν επαγγελματίες οδηγοί από την Αττική αλλά και από σωματεία της περιφέρειας.

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ υπογραμμίζει ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν για όσο διάστημα εξετάζεται το νομοσχέδιο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Παράλληλα, επισημαίνει τη μαζική συμμετοχή και την ενότητα του κλάδου, κάνοντας λόγο για αποφασιστικότητα των επαγγελματιών να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους.

Όπως αναφέρει το Συνδικάτο, οι προωθούμενες ρυθμίσεις υποβαθμίζουν το έργο των ταξί, ενισχύουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Το ΣΑΤΑ απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους αυτοκινητιστές να παραμείνουν ενεργοί στις κινητοποιήσεις, ζητώντας παράλληλα την κατανόηση του επιβατικού κοινού. Τονίζει ότι τα αιτήματα του κλάδου συνδέονται με την ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των δημόσιων μεταφορών.

Για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών, διευκρινίζεται ότι θα διατίθενται οχήματα ασφαλείας μέσω συνεταιρισμών ραδιοταξί, αποκλειστικά για περιστατικά υγείας και για ευπαθείς ομάδες.