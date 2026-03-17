Με δυναμική παρουσία και σύνθημα «το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό», οι αυτοκινητιστές πραγματοποίησαν πορεία από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στη Μάρνη προς τη Βουλή, διασχίζοντας τη Σταδίου.

Καπνογόνα, συνθήματα και παλμός χαρακτήρισαν την κινητοποίηση του κλάδου. Όταν η πορεία έφτασε στη Βουλή, οι διαδηλωτές συνάντησαν φραγμό από «κλούβες» των ΜΑΤ, που τους εμπόδισαν να κινηθούν προς το Μέγαρο Μαξίμου. Η απεργία των ταξί θα συνεχιστεί έως την ψήφιση του νομοσχεδίου στο οποίο αντιδρούν, την προσεχή Τρίτη. Για αύριο έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση και πορεία με αφετηρία τα γραφεία του ΣΑΤΑ.

Οι αυτοκινητιστές εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χαρακτηρίζοντας τις ρυθμίσεις του κ. Κυρανάκη ως «εκδικητικές». Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται το άρθρο 52, το οποίο – σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου – μετατοπίζει το μεταφορικό έργο προς τις εταιρείες ενοικιαζόμενων ΙΧ με οδηγό, καταργώντας την υποχρέωση επιστροφής στην έδρα και μειώνοντας τους χρόνους προκράτησης.

Οι οδηγοί ταξί κάνουν λόγο για «εκφοβισμό», καταγγέλλοντας τις διατάξεις που προβλέπουν ανάκληση αδειών ακόμη και για απλά αδικήματα, όπως μια συμπλοκή. Παράλληλα, αντιδρούν στη βίαιη – όπως τη χαρακτηρίζουν – μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τέλος, εκφράζουν έντονη δυσπιστία απέναντι στην ψηφιακή εφαρμογή αξιολόγησης μέσω QR code, θεωρώντας την εργαλείο συκοφάντησης του επαγγέλματος και μέσο ελέγχου εις βάρος των επαγγελματιών οδηγών.