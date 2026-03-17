Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις 06:00 το πρωί η απεργιακή κινητοποίηση των ιδιοκτητών ταξί. Στις 11:00, οι αυτοκινητιστές συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη, ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή.

Ο κλάδος αντιδρά με σφοδρότητα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χαρακτηρίζοντας τις ρυθμίσεις του κ. Κυρανάκη ως «εκδικητικές». Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται το Άρθρο 52, το οποίο, σύμφωνα με τους πρατηριούχους, μετατοπίζει το μεταφορικό έργο προς τις εταιρείες ενοικιαζόμενων ΙΧ με οδηγό, καταργώντας την υποχρέωση επιστροφής στην έδρα και μειώνοντας τους χρόνους προκράτησης.

Οι αυτοκινητιστές κάνουν λόγο για «εκφοβισμό», καταγγέλλοντας τις διατάξεις που προβλέπουν ανάκληση αδειών ακόμη και για απλά αδικήματα (όπως μια συμπλοκή), καθώς και τη βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, εκφράζουν την έντονη δυσπιστία τους για την ψηφιακή εφαρμογή αξιολόγησης μέσω QR code, θεωρώντας την εργαλείο συκοφάντησης του επαγγέλματος.

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν όσο διαρκεί η συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.