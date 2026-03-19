Στο Πάνειο Όρος, πάνω από την Κερατέα, υπάρχει ένα σημείο μνήμης: ένας σταυρός και μια πλάκα που θυμίζουν την τραγωδία της πτήσης ΟΑ 954 της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Στις 8 Δεκεμβρίου 1969, το Douglas DC-6B με νηολόγιο SX-DAE εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά → Αθήνα (Ελληνικό). Στο αεροσκάφος επέβαιναν 90 άνθρωποι (85 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος). Κανείς δεν επέζησε.

Το αεροσκάφος συνετρίβη με το εμπρόσθιο τμήμα σε χαράδρα της ανατολικής πλαγιάς του Πάνειου Όρους, που οι ντόπιοι αποκαλούν Κερατοβούνι.

Ήταν το δεύτερο δυστύχημα στην ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας και μέχρι σήμερα αποτελεί το πιο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην ιστορία της.

Στο βίντεο drone της LifeAfterGravity καταγράφεται το οδοιπορικό στον τόπο της τραγωδίας, το σημείο μνήμης και τα ίχνη που παραμένουν στο βουνό, με σεβασμό στον χώρο και στους ανθρώπους που χάθηκαν.