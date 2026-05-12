Αναλύσεις επί αναλύσεων. Συμβαίνει όταν κάποιος θέλει να κάνει βουτιά στον ωκεανό των δεδομένων και να προσεγγίσει την πραγματικότητα και πώς ήρθε μια επιτυχία. Ας δούμε την ΑΕΚ και τον τρόπο που έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Λίγοι το πίστευαν, ακόμη λιγότεροι το περίμεναν. Κι όμως προέκυψε με έναν τρόπο που ξάφνιασε αρκετούς, κυρίως γιατί όσα είδαμε το περασμένο καλοκαίρι «δεν γέμιζαν το μάτι».

Ας αφήσουμε τον Νίκολιτς, τον κόουτς που επίσης αμφισβητήθηκε. Είχαμε, όμως, μεταγραφές που πραγματοποιήθηκαν και το ποσοστό τους υπήρξε αναμφίβολα υψηλό. Τουλάχιστον υψηλότερο σε σχέση με αυτό που συνήθως παρατηρείται. Να είμαστε ειλικρινείς: όταν μια ομάδα κάνει περίπου 10 κινήσεις, ακόμη και πέντε να βγουν από αυτές, ομολογείς πως οι επιλογές έπιασαν τόπο και δεν πετάχτηκαν χρήματα στο πηγάδι.

Ο Ριμπάλτα παίρνει τη μερίδα του λέοντος σε αυτό το κομμάτι. Ισως να έπαιξε ρόλο και ο Λυσάνδρου με έναν τρόπο που δεν φάνηκε. Τι ψώνια έκανε η ΑΕΚ; Τον Ρέλβας, έναν μπακ-αποκάλυψη που εξελίχθηκε σε κολώνα στα μετόπισθεν και δημιούργησε ένα εξαιρετικό δίδυμο με τον Μουκουντί. Με ύψος, καλή χημεία, ο ένας από τα δεξιά και ο άλλος αριστεροπόδαρος. Επέστρεψε ο Ζίνι μετά τον δανεισμό του στον Λεβαδειακό και αποδείχθηκε πως ορθώς τον έφεραν πίσω στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Περισσότερο ώριμος ο κυνηγός που πρωτοείδαμε επί Αλμέιδα, στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν, μάλιστα, κάποιες στιγμές μπήκε σφήνα στο δίδυμο των Γιόβιτς – Βάργκα. Οσον αφορά στους δύο σέντερ φορ, ο σέρβος στράικερ αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία, τη δουλειά όμως την έκανε και με το παραπάνω, όπως και κρίσιμα γκολ πανηγύρισε. Κάτι ανάλογο είδαμε και με τον πολύπειρο ούγγρο φορ, αυτόν που συμπλήρωσε την τριπλέτα των κυνηγών και εντάχθηκε τον Ιανουάριο στο κιτρινόμαυρο ρόστερ.

Οσον αφορά στον Μαρίν, έκανε θόρυβο με τις κινήσεις του στο χορτάρι, η μπάλα περνούσε από τα πόδια του και η ήρεμη παρουσία του ρουμάνου μέσου έδωσε τη δυνατότητα να αφοσιωθεί ο Πινέδα στα επιθετικά του καθήκοντα. Ο Πενράις δεν βγήκε, καμιά αντίρρηση. Ξεκούρασε, ωστόσο, τον Πήλιο όταν χρειάστηκε, για τον Κουτέσα θα περιμένουμε, ενώ το γιατί δεν είδαμε παραπάνω αγωνιζόμενο τον Καλοσκάμη παραμένει μυστήριο. Αξιόλογος χαφ, σε κάποια ματς Κυπέλλου χρησιμοποιήθηκε και έβαλε γκολ, έχει προοπτικές και μένει να τον πιστέψουν παραπάνω οι αρμόδιοι.

Συμπέρασμα: όσοι ήρθαν, έπαιξαν. Βοήθησαν. Αλλοι παραπάνω και άλλοι λιγότερο. Κανείς, όμως, δεν πέρασε απαρατήρητος και αυτό συνιστά θετικό πρόσημο για όσους τους επέλεξαν.