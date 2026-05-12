Να τολμήσει να αντιπαρατεθεί δημόσια με τον τομεάρχη Εργασίας του κόμματος Παύλο Χρηστίδη, καλεί το ΠΑΣΟΚ την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, με αφορμή σημερινή συνέντευξή της στο Mega.

«Η υπουργός Εργασίας επανήλθε σήμερα στο θέμα της 4ήμερης εργασίας. Προκειμένου να καλύψει τις ανεδαφικές και αστείες δηλώσεις της ότι θα κλείσουν τα μανάβικα με την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας σε θέσεις έντασης διανοίας, σήμερα ξεφούρνισε ένα ακόμη ψέμα ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα εννοούσε τις τουριστικές επιχειρήσεις», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στο σχόλιο που εξέδωσε.

Και σημειώνει: «Κυρία Κεραμέως, φτάνουν τα ψέματα. Τολμήστε να αφήσετε τους τηλεοπτικούς μονολόγους και να αντιπαρατεθείτε με τον Τομεάρχη Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, που σας κάλεσε δημόσια. Για πόσο ακόμη θα αυτοδοξάζεστε κρυπτόμενη;».