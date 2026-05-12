Συναγερμός στην Πιερία έχει σημάνει από το πρωί της Τρίτης (12 Μαΐου 2026), καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού δύο ανδρών στην περιοχή του Λιτόχωρου.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Γκόλνας στο Λιτόχωρο Πιερίας. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΛ.ΑΣ., ενώ επιχειρούν συνολικά εννέα πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Παράλληλα, στις έρευνες συμμετέχει η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ, συνδράμοντας σημαντικά στις προσπάθειες εντοπισμού των δύο ανδρών.

Σύμφωνα με το thestival.gr, Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ορεινή περιοχή, όπου το δύσβατο ανάγλυφο δυσχεραίνει την πρόσβαση. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες επιχειρήσεις, υπό τον συντονισμό της ΕΛ.ΑΣ.

