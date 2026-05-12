Εβδομήντα εννέα επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Σαράντα δύο τελικές προσπάθειες, εκτελεσμένες. Εννέα μεγάλες ευκαιρίες χαμένες. Και τελικά μόλις δύο γκολ (4,7%) για έναν βαθμό στο ανταλλακτήριο των play offs. Σαν να λέμε: Ο έλεγχος του Ολυμπιακού από Κυριακή στην Κυριακή στις δύο αναμετρήσεις με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ που άλλαξαν οριστικά τον Super League επίλογο της σεζόν για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο άδοξος τρόπος για να χάσεις οριστικά το τρένο της κατάκτησης του τίτλου. Ενδεχομένως και η… ειρωνεία στη σκέψη ότι τα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και ΑΕΚ – Ολυμπιακός που έρχονται αύριο και την Κυριακή, μπορεί πλέον να μη φτάνουν για την κατάκτηση της πολύτιμης δεύτερης θέσης.

Case study από εκείνα που πληρώνεις τοις μετρητοίς, λοιπόν; Ενδεχομένως. Ενας πολύπειρος οργανισμός όμως όπως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν πως πριν από όλα τίποτα δεν τελείωσε μέχρι να… τελειώσει. Διότι ξεκίνησαν ήδη πολλοί και διάφοροι από το βράδυ της Κυριακής μια κουβέντα για την επόμενη μέρα. Ευτυχώς, όμως, όχι εκείνοι που έχουν την ευθύνη. Γιατί η σεζόν δεν τελείωσε. Και γιατί όποιος δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στο Νο2 και το Νο3 της τελικής κατάταξης δεν είναι σε θέση να κατανοήσει το σύγχρονο format του ποδοσφαίρου. Η κατάληξη της μιας σεζόν δημιουργεί την αφετηρία της επόμενης.

Παίζει σε δύο βράδια μια τελευταία σπουδαία παρτίδα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός αύριο στο Φάληρο (19:30) και ΑΕΚ – Ολυμπιακός την Κυριακή (19:30). Θέλει έναν βαθμό παραπάνω στη συγκομιδή του από τον ΠΑΟΚ που αύριο φιλοξενεί την ΑΕΚ και την Κυριακή αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην κεκλεισμένων των θυρών Λεωφόρο. Είναι υποχρεωμένη λοιπόν να αφήσει στην άκρη την απογοήτευση από την απώλεια του πρωταθλήματος. Να μη σκέφτεται καν τα δύο ματς με τον Δικέφαλο που ο παραμορφωτικός καθρέφτης ανάμεσα στην προσπάθεια και το αποτέλεσμα έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Και να προσπαθήσει να πιάσει αυτόν τον τελευταίο στόχο. Το είπε ο Μεντιλίμπαρ βράδυ Κυριακής στη συνέντευξη Τύπου: «Εχουμε έναν στόχο μπροστά μας, να είμαστε στη δεύτερη θέση για να βγούμε στα προκριματικά του UEFA Champions League». Το είπε και κατ’ ιδίαν στους ποδοσφαιριστές του. Και μένει να φανεί αν μπορεί να συμβεί. Αν τουλάχιστον μπορούν να προκύψουν δύο νίκες ως τον επίλογο που θα επιβεβαιώσουν την πρόθεση. Ολα τα άλλα αφορούν συζητήσεις που θα γίνουν επίκαιρες από τη Δευτέρα, όταν και θα έχει πέσει η αυλαία της σεζόν.

Προετοιμασία (από) 22/6

Είναι τεράστια η διαφορά της δεύτερης με την τρίτη θέση της κατάταξης. Στην αφετηρία, τη φιλοδοξία, τον σχεδιασμό, το προσδοκώμενο έσοδο. Στους πυλώνες της επόμενης σεζόν. Και φτάνει η ανάγνωση στα μεγάλα γράμματα για να γίνει αντιληπτή. Οπερ: Αν ο Ολυμπιακός μείνει τρίτος – όπως σήμερα στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ; Θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα πληροφορηθεί 17 Ιούνη τον πρώτο αντίπαλο, θα ξεκινήσει στις 22 Ιούνη την προετοιμασία του και θα δώσει το πρώτο νοκάουτ στην εβδομάδα 23-30 Ιούλη. Θα χρειαστεί τρεις προκρίσεις για τη league phase του Europa League και σε περίπτωση αποκλεισμού θα «πέσει» στο Conference League. Αν όμως τελειώσει το πρωτάθλημα δεύτερος; θα κερδίσει εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League, από όπου είναι η μοναδική ελληνική ομάδα ιστορικά που κατάφερε να φτάσει ως τον Σεπτέμβρη της διοργάνωσης με τρεις προκρίσεις – στην εποχή του Πέδρο Μαρτίνς. Και αν η Αστον Βίλα νικήσει στον τελικό του Europa League τη Φράιμπουργκ και τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League (ισοβαθμεί στο 4-5 με τη Λίβερπουλ στους 59 β. δύο στροφές πριν από το φινάλε και παίζουν μεταξύ τους την Παρασκευή στο Μπέρμιγχαμ); Κερδίζει και έναν προκριματικό εκκινώντας από τον τρίτο.

Χωρίς Ποντένσε

Θα είναι δηλαδή δύο γύρους από τη league phase του Champions League, έναν από το Europa League και με εξασφαλισμένη θέση στη league phase του Conference League. Σε αυτή την περίπτωση το πρώτο νοκάουτ έρχεται την εβδομάδα 3-10 Αυγούστου και η εκκίνηση της προετοιμασίας υπολογίζεται προς τα τέλη του Ιούνη. Ολα αυτά σε καλοκαίρι με Μουντιάλ 45 ημερών που υπολογίζεται να έχει «κλειδώσει» την ποδοσφαιρική αγορά ως τη λήξη του κάνοντας τα πάντα πιο δύσκολα σε μεταγραφές κ.λπ. Μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό λοιπόν από πού θα ξεκινήσεις. Και με ποιες προοπτικές. Αρα… πίσω στον πρόλογο: Τίποτα δεν τελείωσε μέχρι να τελειώσει. Με πρώτη αποστολή το αυριανό ντέρμπι των Αιωνίων. Μια δοκιμασία που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να «περάσει» δίχως τη συνδρομή του Ντανιέλ Ποντένσε. Υπέστη διάσειση ο πορτογάλος winger στη σύγκρουσή του την Κυριακή με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Εάν και εφόσον θα εκτιμηθεί κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ.