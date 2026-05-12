Ορισμένα πρόσφατα δημοσιεύματα στην Κροατία ασχολήθηκαν ενδελεχώς με το θέμα του Αντριάνο Γιάγκουσιτς και τα πεπραγμένα του από τότε που έφυγε από τη χώρα για να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε πως για τον 20χρονο ποδοσφαιριστή είχε προκύψει ένα μίνι σήριαλ, μιας και τον ήθελε πάρα πολύ ο… γίγαντας της Κροατίας, που ακούει στο όνομα Ντιναμό Ζάγκρεμπ και που συνηθίζει να αγοράζει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε νεαρές ηλικίες στη χώρα. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός έδρασε αποτελεσματικά, είχε πάρει τις καλύτερες συστάσεις για τον ποδοσφαιριστή και τον έκανε μέλος του δίνοντας μάλιστα ένα αξιοσέβαστο ποσό. Επένδυσε πάνω σε ένα παιδί που στην Κροατία θεωρείται wonderkid, με τη φιλοδοξία πως θα τον αναδείξει, θα πάρει πράγματα από εκείνον, θα του δώσει πολλά και ίσως στο μέλλον τον… μοσχοπουλήσει.

Συν τω χρόνω, ο νεαρός μεσοεπιθετικός δεν βρήκε τις ευκαιρίες που θα ήθελε στον Παναθηναϊκό. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς, βρίσκεται στην Ελλάδα μόλις λίγους μήνες και ο Ράφα Μπενίτεθ που δεν τον εμπιστεύεται θα αποτελέσει παρελθόν σύντομα. Ο Γιάγκουσιτς περιμένει υπομονετικά τις ευκαιρίες του, έχοντας ως παρακαταθήκη τις εμφανίσεις του με την Under 21 της Κροατίας, στην οποία αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες και περιμένει τη σειρά του για να βρεθεί και στην ανδρική ομάδα. Εκεί πρωταγωνιστής, στον Παναθηναϊκό όχι, μιας και είχε μόλις πέντε ολιγόλεπτες συμμετοχές όλες κι όλες έως το ματς της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, από τα τέλη Ιανουαρίου μέχρι και την Κυριακή ο Γιάγκουσιτς είχε αγωνιστεί πέντε φορές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχοντας συνολικά συμπληρώσει 82 λεπτά συμμετοχής. Ούτε καν ένα ολόκληρο 90λεπτο. Στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ και πάλι ο Μπενίτεθ τον έριξε αργά στο ματς, στο 78′ του αγώνα, πλην όμως σε ένα διάστημα που είχε μπροστά του περίπου ένα εικοσάλεπτο μαζί με τις καθυστερήσεις. Και το δείγμα που άφησε ήταν αν μη τι άλλο ενθαρρυντικό, με τον Κροάτη να δείχνει ορισμένες πτυχές του ταλέντου του. Μπήκε αντί του Αντίνο, με το σκορ στο 1-1 εκείνη τη στιγμή, αφού η ΑΕΚ είχε καταφέρει να ισοφαρίσει λίγο νωρίτερα.

Ο Γιάγκουσιτς αγωνίστηκε εκεί που του αρέσει περισσότερο, δηλαδή σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον επιθετικό, ως «δεκάρι» επί της ουσίας με τον Πάντοβιτς μπροστά του. Είχε 8 επαφές με την μπάλα και όλες ήταν πετυχημένες. Πέντε στις πέντε επιτυχημένες πάσες, μία ντρίπλα σε μία προσπάθεια, 1/1 κερδισμένη μονομαχία, μία ανάκτηση της μπάλας και μία «key pass» που έβγαλε τον Παναθηναϊκό σε απειλητική θέση στην αντίπαλη περιοχή, αλλά το γύρισμα του Πάντοβιτς δεν ήταν καλό. Είχε 2-3 εντυπωσιακές ενέργειες μέσα στο γήπεδο, ζήτησε μπάλα, δεν κρύφτηκε σε καμία περίπτωση και βοήθησε πολλές φορές τον Παναθηναϊκό να κρατήσει την μπάλα και να κερδίσει χρόνο απέναντι στην πίεση της ΑΕΚ που έψαχνε εναγωνίως ένα δεύτερο γκολ. Ο Κροάτης είναι αν μη τι άλλο πολύ ποιοτικός και έχει στοιχεία που λείπουν από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ναι μεν μπορεί να μην κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μπενίτεθ όπως άλλοι παίκτες που ήρθαν τον Ιανουάριο (Τεττέη, Κοντούρης), πλην όμως το πρότζεκτ παραμένει τεράστιο για τον Παναθηναϊκό και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η σκέψη παραχώρησής του με τη μορφή δανεισμού παρά τις φήμες που είχαν προκύψει νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

Η διάψευση για Ρεμπρόφ

Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, αφού όπως έχουμε επισημάνει η απόφαση για απομάκρυνση του Ράφα Μπενίτεθ είναι οριστική και με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ να είναι πλέον ελεύθερος, μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Εθνική Ουκρανίας, ήταν μάλλον φυσιολογικό να επιστρέψουν τα δημοσιεύματα σχετικά με πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών. Αλλωστε δεν είναι μακριά το διάστημα που ο Παναθηναϊκός πράγματι είχε ως μεγάλο του στόχο τον ουκρανό προπονητή, ο οποίος τότε δεσμευόταν με την ομοσπονδία της χώρας του.

Οι συμπατριώτες του πάντως το πήγαν ένα βήμα… παραπάνω χθες με τα δημοσιεύματα. Δεν μίλησαν απλά για νέο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, αλλά για συνάντηση των δύο πλευρών σε αθηναϊκό έδαφος και για συμφωνία μεταξύ τους. Αυτό γράφτηκε χθες το πρωί στην Ουκρανία, με τον Παναθηναϊκό πάντως να απαντά άμεσα στις φήμες και στα δημοσιεύματα και να «σβήνει» τη φωτιά που πήγε να ανάψει. Από τους Πράσινους ήταν κατηγορηματικοί πως το δημοσίευμα στην Ουκρανία δεν είχε απολύτως καμία βάση και πως δεν έχει υπάρξει η παραμικρή κρούση προς τον Σεργκέι Ρεμπρόφ. Δεν αποκλείεται να υπάρξει κάτι στο μέλλον και να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον, εφόσον ο Ουκρανός παραμείνει ελεύθερος, ωστόσο κάτι τέτοιο για την ώρα δεν έχει συμβεί. Υπάρχουν ήδη αρκετά σενάρια και πολλά ονόματα που κυκλοφορούν, αλλά οι Πράσινοι τηρούν σιγή ιχθύος για το θέμα, μιας και υπάρχει ακόμα το συμβόλαιο με τον Ράφα Μπενίτεθ. Και στον Παναθηναϊκό επιθυμούν ένα βελούδινο διαζύγιο με τον ισπανό προπονητή, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κίνηση για τον αντικαταστάτη του.