Για 12η συνεχή χρονιά – από τις 29 Μαϊου έως τις 14 Ιουνίου – η θάλασσα του Πειραιά γίνεται… γιορτή και η πόλη πρωταγωνιστεί, με πάνω από 120 δωρεάν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, σε κάθε γωνιά της πόλης.

Με τις «Ημέρες Θάλασσας 2026», ο Πειραιάς μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σκηνικό πολιτισμού, ψυχαγωγίας, αθλητισμού και θαλάσσιων εμπειριών. Το πρόγραμμα, η παρουσίαση του οποίου πραγματοποιήθηκε χθες, στο κατάμεστο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, αθλητικά και εκπαιδευτικά δρώμενα, δράσεις για παιδιά και θαλάσσια events, δημιουργώντας μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για κατοίκους και επισκέπτες.

«Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι να αναδείξουν τον πολιτισμό, την ιστορία, την ναυτοσύνη, τον σύγχρονο χαρακτήρα του Πειραιά, αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα για την ανάπτυξη της πόλης μας. Παράλληλα, και βλέποντας την απήχηση που έχουν οι εκδηλώσεις αυτές σε Πειραιώτες και επισκέπτες, προσπαθούμε κάθε χρόνο να τις εξελίξουμε, αφενός για να ικανοποιήσουν τους Πειραιώτες, αφετέρου για να προσελκύσουμε στην πόλη μας χιλιάδες επισκέπτες. Οι Ημέρες Θάλασσας διοργανώνονται για 12η συνεχόμενη χρονιά, είναι μια από τις σημαντικότερες, διοργανώσεις στον Πειραιά, χρηματοδοτούνται μέσω της ΟΧΕ και δεν επιβαρύνουν τους δημότες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμβάλλουν στην επιτυχή διοργάνωση του θεσμού και όλους τους Πειραιώτες που έχουν «αγκαλιάσει» τις Ημέρες Θάλασσας και συμμετέχουν ενεργά και με μεράκι σε αυτή την κοινή προσπάθεια να αναδείξουμε την πόλη μας», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, υπογράμμισε πως οι «Ημέρες Θάλασσας» έχουν πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, με τη στήριξη πολιτών και φορέων από την πρώτη στιγμή. «Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει σταθερά την προσπάθεια του Δήμου Πειραιά, καθώς οι εκδηλώσεις προβάλλουν την εξωστρέφεια της πόλης και δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να διασκεδάζουν». Ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Σταύρος Βοϊδονικόλας, σημείωσε πως για ακόμη μία χρονιά, ο Πειραιάς αποτελεί σημείο αναφοράς, μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που αναδεικνύει την ιστορία, τον πολιτισμό, τη ναυτιλία, την παράδοση και τον αθλητισμό της πόλης μας.

Η αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, προσκάλεσε τον κόσμο να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης θαλασσινής γιορτής.

Οι Ημέρες Θάλασσας και φέτος διοργανώνονται στο πλαίσιο της Πράξης “Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά” του Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027″από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό “ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά. Οι δράσεις, δε, χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Προγράμματος “Αττική” 2021-2027 μέσω της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Πειραιά ενώ τελούν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της European Maritime Day (E.M.D.).

Αξίζει να σημειωθεί πως το φετινό εικαστικό θέμα των «Ημερών Θάλασσας» φιλοτέχνησε και παραχώρησε ο καταξιωμένος Πειραιώτης καλλιτέχνης Γιάννης Αδαμάκης.