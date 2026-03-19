Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας διέψευσε κατηγορηματικά την ύπαρξη προειδοποιητικής επιστολής προς εταιρείες και φορείς σχετικά με πιθανές ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις, όπως ανέφεραν δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο 24ωρο.

Όπως επισημαίνει η Αρχή, είναι ιδιαίτερα φειδωλή στην αποστολή προειδοποιήσεων γενικού χαρακτήρα, οι οποίες ενδέχεται να εντείνουν αδικαιολόγητα το αίσθημα ανησυχίας χωρίς να βασίζονται σε συγκεκριμένα δεδομένα ή τεκμηριωμένες οδηγίες ασφαλείας.

Η παραβατική δραστηριότητα στον τομέα της κατασκοπείας και του κυβερνοεγκλήματος από δρώντες που σχετίζονται με το Ιράν είναι γνωστή εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, δεν φαίνεται να έχει υπάρξει κάποια μεταβολή ή κλιμάκωση λόγω των πρόσφατων πολεμικών εξελίξεων στην περιοχή.

Η Αρχή υπενθυμίζει ότι η ανάγκη για επαγρύπνηση και εφαρμογή μέτρων προστασίας στον κυβερνοχώρο είναι διαρκής και αυτονόητη για όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΚ διευκρινίζει πως τα δημοσιεύματα –με πηγή το Reuters– που αναφέρονται σε «επείγουσα ειδοποίηση προς εταιρείες και φορείς για χάκερ που συνδέονται με το Ιράν» αποδίδονται εσφαλμένα στην ίδια. Όπως τονίζει, ουδέποτε απεστάλη οποιαδήποτε σχετική επιστολή ειδοποίησης.