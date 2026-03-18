Eλληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις σκανάρουν τα δίκτυά τους για κακόβουλο λογισμικό έπειτα από σύσταση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Η σύσταση που εστάλη την περασμένη εβδομάδα και περιήλθε στην κατοχή του Reuters απευθύνεται στους υπεύθυνους ασφαλείας των εταιρειών, στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης οι κλάδοι επικοινωνιών, υγείας και ενέργειας.

Πρόκειται για καθαρά προληπτικό μέτρο, ανέφερε στο Reuters πηγή της Εθνικής Αρχής που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ομάδες ιρανών χάκερ είχαν προειδοποιήσει για ηλεκτρονικά αντίποινα μετά την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης, η οποία συνοδεύτηκε από κυβερνοπιθέσεις σε μέσα ενημέρωσης, στρατιωτικούς και κυβερνητικούς στόχους στην Τεχεράνη.

Στις 11 Μαρτίου, ομάδα χάκερ που συνδέεται με το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για καταστροφική κυβερνοεπίθεση στην αμερικανική εταιρεία ιατρικών συσκευών και υπηρεσιών Stryker.

Την περασμένη εβδομάδα, η Αλβανία επιβεβαίωσε κυβερνοεπίθεση στις ψηφιακές υποδομές του Κοινοβουλίου, μια επίθεση που αποδόθηκε από τοπικά μέσα στην ιρανική ομάδα «Homeland Justice».

Η σύσταση της ελληνικής αρχής, η οποία έφερε τη σήμανση «υψηλής προτεραιότητας», καλούσε τις εταιρείες να σκανάρουν τα συστήματά τους και να ενημερώσουν τους υπεύθυνους ασφάλειας για επιβεβαιωμένο περιστατικό που επηρέασε «μεγάλο διεθνή οργανισμό», τον οποίο δεν κατονόμαζε.

Παραμένει ασαφές αν αναφερόταν στην κυβερνοεπίθεση κατά της Stryker.

Ακόμα, η σύσταση παρέθετε μια σειρά από διευθύνσεις IP, ορισμένες από τις οποίες φέρονται να προέρχονται από το Ιράν, τις οποίες πρέπει να μπλοκάρουν οι επιχειρήσεις σε περίπτωση που γίνουν αντιληπτές απόπειρες πρόσβασης.

Παραθέτει επίσης μια σειρά από εργαλεία κακόβουλου λογισμικού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση, όπως ο ιός VShell Remote Access Trojan.

Δύο ανεξάρτητες πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο ναυτιλιακές εταιρείες έλαβαν τη σύσταση. Αρκετά ελληνικά πλοία βρίσκονται αυτό το διάστημα παγιδευμένα στα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, όπου υπάρχουν αναφορές για παρεμβολές στο σύστημα πλοήγησης GPS.