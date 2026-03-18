Εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τη βιομηχανία φυσικού αερίου και τη μεταποίηση του Ιράν αποτέλεσαν στόχο, συγκεκριμένα κοντά στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής, όπως ανέφερε πηγή στην εφημερίδα The Jerusalem Post την Τετάρτη.

Το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars αποτελεί το μεγαλύτερο αποθεματικό φυσικού αερίου στον κόσμο, το οποίο εκμεταλλεύονται από κοινού το Ιράν και το Κατάρ.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα ότι η επίθεση συντονίστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος ήταν η μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν στο Μπουσέρ.

Asaluyeh was targeted, 4th/5th Phase, there are a lot of petrochemical complexes there. Bushehr Province, #Iran (Video: Not mine) pic.twitter.com/aHWzFOgOgM — Shin (@hey_itsmyturn) March 18, 2026

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε πριν από λίγο πλήγματα εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλούνται οι Times of Israel. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τα πλήγματα έπληξαν τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου του Ιράν, στην επαρχία Μπουσέρ.

Πλήγμα που εξαπέλυσαν σήμερα το Ισραήλ και οι ΗΠΑ χτύπησε ιρανικές εγκαταστάσεις σε μια σημαντική τοποθεσία αερίου στον Κόλπο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, καθώς ο πόλεμος βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα.

“Πριν από λίγο, ορισμένα τμήματα των εγκαταστάσεων αερίου” του κοιτάσματος του Νότιου Παρς, που βρίσκεται στην πόλη-λιμάνι Κανγκάν, “επλήγησαν από βλήματα του αμερικανοσιωνιστή εχθρού”, ανέφερε η τηλεόραση, επικαλούμενη τον αναπληρωτή κυβερνήτη της νότιας επαρχίας Μπουσέχρ.

Πρόσθεσε πως ομάδες πυροσβεστών έχουν σταλεί στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios μετέδωσε από την πλευρά του, επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο, ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αερίου στο νοτιοδυτικό Ιράν και ότι η επίθεση έγινε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Το τεράστιο πεδίο αερίου Νότιο Παρς/Βόρειος Θόλος διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αερίου που είναι γνωστά παγκοσμίως και το Ιράν το μοιράζεται με το Κατάρ. Παρέχει περίπου το 70% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στο Ιράν, το οποίο το εκμεταλλεύεται από τα τέλη των χρόνων του 1990.

Η εφημερίδα «Israel Hayom» επικαλείται πηγή που έχει γνώση της τελευταίας επίθεσης εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, αναφέροντας ότι η επίθεση στο μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου σηματοδοτεί «μια κλιμάκωση» που πλήττει περίπου το ένα πέμπτο της ικανότητας επεξεργασίας φυσικού αερίου του Ιράν.

Σύμφωνα με την πηγή, το Ιράν είναι πιθανό να ανταποκριθεί επιχειρώντας να χτυπήσει ενεργειακές υποδομές στο Ισραήλ και, ενδεχομένως, σε ολόκληρη την περιοχή.

Oι Φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν την Τετάρτη προειδοποιήσεις εκκένωσης για διάφορες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.