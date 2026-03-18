Το Κρεμλίνο καταδίκασε την Τετάρτη «τη δολοφονία» ηγετών του Ιράν σε αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μία ημέρα αφότου το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars επιβεβαίωσε ότι ο Αλί Λαριτζανί, ανώτερος σύμβουλος του αποθανόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε στην Τεχεράνη.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα οποιεσδήποτε ενέργειες αποσκοπούν να βλάψουν την υγεία των, ή όντως να δολοφονήσουν ή εξοντώσουν, μέλη της ηγεσίας του κυρίαρχου και ανεξάρτητου Ιράν, καθώς και εκείνης άλλων χωρών. Καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε ερώτηση για την αντίδραση της Ρωσίας στον θάνατο του Λαριτζανί.

Η Ρωσία, που έχει κατασκευάσει και βοηθά στη λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού σταθμού του Ιράν, επέκρινε έντονα τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του στενού συμμάχου της, κάνοντας παράλληλα έκκληση για άμεση εκεχειρία και έναρξη διαπραγματεύσεων.

Αναφορές για ενίσχυση συνεργασίας Μόσχας – Τεχεράνης

Η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος, ανέφερε ότι η Ρωσία διευρύνει τη συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών της με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρέχει δορυφορικές εικόνες και προηγμένη τεχνολογία για μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drone), προκειμένου να βοηθήσει το Ιράν να στοχοποιεί δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Πεσκόφ υπονόησε ότι πρόκειται για ψευδείς ειδήσεις (fake news). «Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή πολλές διαφορετικές αναφορές κυκλοφορούν σχετικά με αυτόν τον πόλεμο. Η τεράστια πλειονότητα αυτών δεν είναι τίποτα περισσότερο από παραπληροφόρηση, επομένως δεν θεωρούμε απαραίτητο να σχολιάσουμε κάθε μία από αυτές».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε επίσης ότι: «Ωστόσο, επίσημοι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν κάνει δηλώσεις για το θέμα αυτό, λέγοντας οι ίδιοι ότι δεν έχουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα».

Ενεργειακές σχέσεις και πιθανή αποχώρηση από τις ευρωπαϊκές αγορές

Επίσης, ο Πεσκόφ σημείωσε ότι η Ρωσία δεν έχει δει κανένα σημάδι από την Ευρώπη πως επιθυμεί να συζητήσει τον ενεργειακό εφοδιασμό με τη Μόσχα, μετά την εντολή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προς την κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο διακοπής των εναπομεινασών ροών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Τέλος, τόνισε ότι ο Πούτιν παραμένει ανοικτός στο ενδεχόμενο συνομιλιών, όσο δύσκολο κι αν είναι το ζήτημα. Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι αγορές ενέργειας έχουν υποστεί σειρά σοκ λόγω του πολέμου στο Ιράν και ότι η Μόσχα εξετάζει σοβαρά τη θεωρητική πιθανότητα να αποχωρήσει από τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας.