- Το Ιράν εξαπολύει νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα για τη δολοφονία του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του, Αλί Λαριτζάνι, και του διοικητή των δυνάμεων Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.
- Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στο Τελ Αβίβ από πτώσεις θραυσμάτων ιρανικών πυραύλων που καταρρίφθηκαν
- Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο κέντρο της Βηρυτού: Τουλάχιστον 6 νεκροί, 24 τραυματίες
- Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί, δηλώνει ότι το πολιτικό σύστημα της Τεχεράνης παραμένει ισχυρό και ότι η δολοφονία των ηγετών του δεν θα οδηγήσει τη χώρα σε οπισθοδρόμηση.
- Οι επιθέσεις στοχεύουν την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη του Ιράκ, ενώ το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν ότι έχουν αναχαιτίσει drones και πυραύλους.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ, επιτίθεται στις χώρες του ΝΑΤΟ επειδή αρνούνται να στείλουν τα πολεμικά τους ναυτικά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, Τζο Κεντ, παραιτείται λόγω του πολέμου κατά του Ιράν.
- Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα «πλήξουν όλο τον κόσμο»
- Ο επικεφαλής του στρατού Χαταμί διαμηνύει ότι το Ιράν θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας Λαριτζανί
- Νέα επίθεση εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του Ιράκ
- Χτυπήθηκε ο χώρος του εργοσασίου πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ, δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε θύματα
Δημοφιλή
- 1
Η αρχαιολογική ανακάλυψη του αιώνα: Mια πόλη που μοιάζει με την Ατλαντίδα ανακαλύφθηκε στον πυθμένα λίμνης
- 2
Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ
- 3
ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Πρωταθλητής το Μαρόκο του Ελ Κααμπί, πήραν πίσω τον τίτλο από τη Σενεγάλη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής!
- 4
Εκρήξεις και νεκροί στο Τελ Αβίβ - Μεγάλη επίθεση από το Ιράν με πυρομαχικά διασποράς
- 5
Καθηγητής παραιτήθηκε καταγγέλλοντας άγριο bullying από μαθητές και αδιαφορία από τις αρμόδιες αρχές
- 6
«Δεν θα πέσουμε» απαντά το Ιράν - Μεγάλη πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ - Δύο νεκροί
- 7
Τουρκία: Στο «φως» μωσαϊκό 1.500 ετών με αρχαία ελληνικά - Η επιγραφή «να σκάσουν οι ζηλόφθονοι» που προκάλεσε έ
- 8
Στη… λακκούβα (του Ιράν): ο Τραμπ, η Ευρώπη και η Ουκρανία
- 9
Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: «Είδα όλο το περιστατικό» λέει αυτόπτης μάρτυρας
- 10
Τέλος στην «κόκκινη» κληρονομιά: Το νέο πλαίσιο που σώζει σπίτια και καταθέσεις
Εκρήξεις και νεκροί στο Τελ Αβίβ – Μεγάλη επίθεση από το Ιράν με πυρομαχικά διασποράς
Μεγάλη επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε με ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων το Ιράν. Σειρήνες ακούστηκαν στο τελ Αβίβ και δεκάδες συνεργεία διάσωσης καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν σε περιοχές που έγιναν εκρήξεις. Η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης του Ισραήλ ανέφερε ότι ένας άντρας και μία γυναίκα τραυματίστηκαν θανάσιμα στην περιοχή Ραμάν Γκαν του Τελ Αβίβ Χτυπήθηκε […]
Wall Street Journal: Το Πεντάγωνο ετοιμάζει μαζική παραγωγή drone «καμικάζι»
Ρεπορτάζ της Wall Street Journal αποκαλύπτει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν τη μαζική παραγωγή του drone Lucas, στα πρότυπα των ιρανικών Shahed. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να προχωρήσει στη μαζική παραγωγή ενός μη επανδρωμένου drone τύπου «καμικάζι» που πρόσφατα αναπτύχθηκε από τον αμερικανικό στρατό κατά στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Το drone, […]
Το Ιράν επιβεβαιώνει τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί
Ο άνθρωπος που μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ ήταν - κατά πολλούς - ο ουσιαστικός ηγέτης του Ιράν, ανακοινώθηκε πως είναι νεκρός
Τζο Κεντ: Η οικογενειακή τραγωδία πίσω από την ηχηρή παραίτηση – Ο πόλεμος και τα ορφανά παιδιά του
Ο κορυφαίος σύμβουλος αντιτρομοκρατίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζο Κεντ, υπέβαλε την παραίτησή του λιγότερο από έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για τον συνεχιζόμενο πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν. Η αποχώρησή του από την ηγεσία του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, που ανακοινώθηκε την […]