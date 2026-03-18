  • Το Ιράν εξαπολύει νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα για τη δολοφονία του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του, Αλί Λαριτζάνι, και του διοικητή των δυνάμεων Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.
  • Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στο Τελ Αβίβ από πτώσεις θραυσμάτων ιρανικών πυραύλων που καταρρίφθηκαν
  • Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο κέντρο της Βηρυτού: Τουλάχιστον 6 νεκροί, 24 τραυματίες
  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί, δηλώνει ότι το πολιτικό σύστημα της Τεχεράνης παραμένει ισχυρό και ότι η δολοφονία των ηγετών του δεν θα οδηγήσει τη χώρα σε οπισθοδρόμηση.
  • Οι επιθέσεις στοχεύουν την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη του Ιράκ, ενώ το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν ότι έχουν αναχαιτίσει drones και πυραύλους.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ, επιτίθεται στις χώρες του ΝΑΤΟ επειδή αρνούνται να στείλουν τα πολεμικά τους ναυτικά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, Τζο Κεντ, παραιτείται λόγω του πολέμου κατά του Ιράν.
  • Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα «πλήξουν όλο τον κόσμο»
  • Ο επικεφαλής του στρατού Χαταμί διαμηνύει ότι το Ιράν θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας Λαριτζανί
  • Νέα επίθεση εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του Ιράκ
  • Χτυπήθηκε ο χώρος του εργοσασίου πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ, δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε θύματα

