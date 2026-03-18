Μαζική είναι η συμμετοχή των πολιτών τελούνται στην Τεχεράνη οι κηδείες του Αλί Λαριτζανί, κορυφαίου Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας, του διοικητή των δυνάμεων Μπασίτζ Γκολαμρεζά Σολεϊμανί και των ναυτών που έχασαν τη ζωή τους κατά την πρόσφατη επίθεση στο πολεμικό πλοίο IRIS Dena.

The funeral of Ali Larijani and other officials killed by Israel has begun in Tehran. pic.twitter.com/bICYf1A4a6 — Clash Report (@clashreport) March 18, 2026

Funeral procession for Iranian security chief Ali Larijani https://t.co/IO4Fy7JBzB — Reuters (@Reuters) March 18, 2026

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα που επικαλείται ο διεθνής Τύπος, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν κατακλύσει τις κεντρικές πλατείες της πρωτεύουσας για να αποτίσουν φόρο τιμής στους 84 «μάρτυρες» του ναυτικού. Παρόμοιες τελετές πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Η κρατική ιρανική τηλεόραση μεταδίδει εικόνες από πλήθη που κυματίζουν ιρανικές σημαίες και κρατούν πορτρέτα των νεκρών αξιωματούχων και στρατιωτών. Το κλίμα θυμίζει τις μεγάλες «αντι-αμερικανικές» και «αντι-ισραηλινές» κινητοποιήσεις του παρελθόντος, με έντονο συμβολισμό και εθνικό παλμό.