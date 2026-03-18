Ένας άνδρας που εκτελέστηκε σήμερα (18/3) στο Ιράν, και που είχε συλληφθεί κατά τον πόλεμο των 12 ημερών μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ τον Ιούνιο, ήταν Σουηδός υπήκοος, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας.

«Με βαθιά απογοήτευση έλαβα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας Σουηδός υπήκοος εκτελέστηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο Ιράν», δήλωσε η υπουργός Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ σε ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή του Ιράν για να διαμαρτυρηθεί για την εκτέλεση του άνδρα αυτού.

«Η πρόσκληση αυτή έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα. Το υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε με σθεναρό τρόπο την εκτέλεση της θανατικής ποινής, καθώς και τη μη δίκαιη δίκη που οδήγησε σε αυτή. Η θανατική ποινή είναι μια απάνθρωπη, σκληρή και μη αναστρέψιμη τιμωρία. Η Σουηδία, μαζί με την υπόλοιπη ΕΕ, καταδικάζει την εφαρμογή της υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», δήλωσε η Στένεργκαρντ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Mizan Online, που πρόσκειται στην ιρανική δικαστική εξουσία, ο Κουρός Κεϊβανί εκτελέστηκε για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα αυτή, παρείχε φωτογραφίες και πληροφορίες για ευαίσθητες τοποθεσίες του Ιράν σε πράκτορες της Μοσάντ.

Από τη σύλληψή του τον Ιούνιο του 2025, «η Σουηδία ανέφερε κατ’ επανάληψη την υπόθεση αυτή σε διάφορα επίπεδα Ιρανών αντιπροσώπων», δήλωσε η Στένεργκαρντ.

«Κατά τις επαφές αυτές, τονίσαμε ότι η Σουηδία ανέμενε ότι ο υπήκοός μας θα τύχει μιας δίκαιης δίκης και δεν θα καταδικαστεί σε θάνατο».

Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση που ανακοινώθηκε από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου.

«Είναι προφανές για εμάς ότι η νομική διαδικασία που οδήγησε στην εκτέλεση αυτού του Σουηδού υπηκόου δεν σεβάστηκε τις εγγυήσεις μιας δίκαιης δίκης. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το Ιράν», τόνισε η υπουργός.