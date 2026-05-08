Ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5) σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Πέι Δοκού της Χαλκίδας, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και στους εργαζόμενους της περιοχής.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12:00, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το evima.gr, ο εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες συντήρησης και επισκευής σε φορτηγό όχημα μέσα στον χώρο του εργοστασίου. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, το βαρύ όχημα κινήθηκε αιφνιδιαστικά, παρασύροντάς τον και τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Οι συνάδελφοί του κινητοποιήθηκαν άμεσα και ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο ο τραυματισμός του αποδείχθηκε μοιραίος. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας για τον απεγκλωβισμό του άνδρα, καθώς και αστυνομικοί της Τροχαίας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον εργαζόμενο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα αίτια του δυστυχήματος έχει ξεκινήσει έρευνα από την Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.