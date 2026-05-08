Μια πιθανή πετρελαιοκηλίδα που εκτείνεται σε δεκάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα εντοπίστηκε στη θάλασσα κοντά στο νησί Χαργκ, τον βασικό πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες που λήφθηκαν αυτήν την εβδομάδα.

Η κηλίδα, η οποία διακρίνεται με γκριζόλευκο χρώμα στις εικόνες, καλύπτει τα νερά δυτικά του νησιού μήκους 8 χιλιομέτρων. Οι φωτογραφίες προέρχονται από τους δορυφόρους Sentinel-1, Sentinel-2 και Sentinel-3 του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus και τραβήχτηκαν μεταξύ 6 και 8 Μαΐου.

«Η κηλίδα εκ πρώτης όψεως φαίνεται συμβατή με πετρέλαιο», δήλωσε ο Λίον Μόρλαντ, ερευνητής στο Παρατηρητήριο Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος. Ο ίδιος εκτίμησε ότι καλύπτει περίπου 45 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο Λουί Γκοντάρ, συνιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Data Desk που ειδικεύεται στο κλίμα και τη διακίνηση εμπορευμάτων, συμφώνησε ότι πρόκειται πιθανότατα για πετρελαιοκηλίδα, επισημαίνοντας πως ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν πριν από 70 ημέρες.

Ο στρατός των ΗΠΑ και η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει τις δορυφορικές εικόνες. Η αιτία της διαρροής παραμένει άγνωστη, όπως ανέφερε ο Μόρλαντ, προσθέτοντας ότι τα δεδομένα της 8ης Μαΐου δεν έδειξαν νέες ενδείξεις ρύπανσης.

Το νησί Χαργκ, όπου οι δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν δηλώσει πως κατέστρεψαν στρατιωτικούς στόχους νωρίτερα στη διάρκεια του πολέμου, αποτελεί τον κύριο κόμβο μέσω του οποίου διέρχεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, μεγάλο μέρος των οποίων κατευθύνεται προς την Κίνα. Παράλληλα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνεχίζει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τα δεξαμενόπλοια της Τεχεράνης να κινηθούν στον Κόλπο, όπου αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να συγκρούονται.