Εγκρίθηκε νέο θεσμικό πλαίσιο με την ΚΥΑ 6133/30-04-2025 (ΦΕΚ Β’ 2086/2025) για την οικονομική ενίσχυση ατόμων με κώφωση ή βαρηκοΐα.

Το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ορίστηκε σε 391 ευρώ.

Σε ισχύ τίθεται το νέο θεσμικό πλαίσιο για το επίδομα κώφωσης – βαρηκοΐας, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 6133/30-04-2025 (ΦΕΚ Β’ 2086/2025). Η απόφαση προβλέπει την οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία λόγω κώφωσης ή βαρηκοΐας.

Το ποσό του επιδόματος ορίζεται στα 391 ευρώ μηνιαίως. Δικαιούχοι είναι όσοι διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Όπως προβλέπεται, το επίδομα μπορεί να συνδυάζεται με άλλες οικονομικές ενισχύσεις. Εάν κάποιος λαμβάνει μικρότερο ποσό από άλλο φορέα, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τη διαφορά. Αντίθετα, εάν η άλλη παροχή είναι ίση ή μεγαλύτερη, το επίδομα δεν θα χορηγείται.

Η λήψη σύνταξης Δημοσίου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα δεν εμποδίζει την καταβολή του επιδόματος.

Δικαιούχοι είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ ή του ΕΟΧ, ομογενείς, πρόσφυγες, άτομα με καθεστώς διεθνούς ή επικουρικής προστασίας, καθώς και μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ.

Το επίδομα μπορεί να ανασταλεί σε περίπτωση απουσίας του δικαιούχου από τη χώρα για διάστημα άνω των έξι μηνών μέσα σε ένα έτος ή εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η διαδικασία προβλέπει υποβολή αίτησης στον ΟΠΕΚΑ, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις, οι ήδη δικαιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς νέα αίτηση, ενώ οι νέες αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης.

Με τη νέα ΚΥΑ καταργούνται όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις που ίσχυαν για το επίδομα κώφωσης – βαρηκοΐας την περίοδο 1973–2013, οι οποίες αντικαθίστανται πλήρως από το νέο πλαίσιο.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ.