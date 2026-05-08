Η νέα διαφημιστική καμπάνια της Adidas έχει προκαλέσει ενθουσιασμό, καταπλήσσοντας το φιλοθεάμον κοινό. Πρωταγωνιστής δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την κορυφαία ατραξιόν της εν λόγω αθλητικής εταιρείας, τον Λιονέλ Μέσι. Στο βίντεο, ο Αργεντινός αναλαμβάνει ρόλο θεατή, παρακολουθώντας έναν αγώνα δύο ομάδων σε μια κακόφημη γειτονιά.

Πρόκειται για αγώνα νοκ άουτ, με το φαβορί της αναμέτρησης να είναι αήττητο εδώ και τριάντα χρόνια. Το παιχνίδι είναι συναρπαστικό, με δυνατές μονομαχίες εκατέρωθεν. Τελικό αποτέλεσμα; Απολαύστε το βίντεο.