Οι Αρχές της Θεσσαλονίκης ερευνούν υπόθεση διάρρηξης τύπου ριφιφί σε μεσιτικό γραφείο στην ανατολική πλευρά της πόλης, με λεία που, σύμφωνα με καταγγελία, αγγίζει τις 300.000 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης διαπίστωσε το προηγούμενο 24ωρο οπή σε τοίχο του γραφείου του, γεγονός που παραπέμπει στη συγκεκριμένη μέθοδο διάρρηξης. Η εικόνα που αντίκρισε τον οδήγησε να ενημερώσει άμεσα την αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες φέρεται να εισήλθαν στον χώρο μέσω του ανοίγματος και να αφαίρεσαν από το χρηματοκιβώτιο το ποσό των 297.000 ευρώ, χωρίς να αφήσουν εμφανή ίχνη παραβίασης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τον εντοπισμό των δραστών.