Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέο κύκλο μειώσεων στους φόρους των μισθωμάτων με ορίζοντα το 2027, επιδιώκοντας να ισορροπήσει μεταξύ δημοσιονομικής σταθερότητας, αύξησης εσόδων και ανακούφισης ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

Η φορολογία των ενοικίων επανέρχεται στο επίκεντρο του οικονομικού σχεδιασμού, εν μέσω έντονης στεγαστικής πίεσης και αυξημένης ανάγκης για διαφάνεια στην αγορά ακινήτων.

Κεντρικό εργαλείο στην προσπάθεια αποτελεί η ενεργοποίηση του Μητρώου Ακινήτων, που θα προσφέρει πλήρη εικόνα της αγοράς και θα συμβάλει στη μείωση της φοροδιαφυγής.

Με φόντο τη «ΔΕΘ 2026» και ορίζοντα το 2027, η κυβέρνηση επεξεργάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, νέο κύκλο μειώσεων στους φόρους των μισθωμάτων, επιδιώκοντας ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική σταθερότητα, την ενίσχυση των εσόδων και την ανακούφιση ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

Κεντρικό εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί η ενεργοποίηση του Μητρώου Ακινήτων, που αναμένεται να προσφέρει πλήρη εικόνα της αγοράς και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή.

Γιατί εξετάζεται η μείωση

Η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει ισχυρό κίνητρο στους ιδιοκτήτες να δηλώνουν τα πραγματικά εισοδήματά τους. Παράλληλα, στοχεύει στην επαναφορά των κλειστών ακινήτων στην αγορά, ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να περιοριστεί η πίεση στις τιμές.

Η αύξηση των δηλωμένων ενοικίων αναμένεται να ενισχύσει τις επενδύσεις σε συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Επιπλέον, η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ακινήτων μπορεί να συμβάλει έμμεσα στη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων, ενισχύοντας τη σταθερότητα στην αγορά.

Δημοσιονομικό πλαίσιο

Το σχέδιο εντάσσεται σε έναν πολυετή δημοσιονομικό σχεδιασμό που εξαρτάται από τις επιδόσεις της οικονομίας και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Οι παρεμβάσεις θα είναι πλήρως κοστολογημένες, με στόχο τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο ρόλος του επιδόματος ενοικίου

Το επίδομα ενοικίου, που μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, λειτουργεί ως κίνητρο για τη δήλωση των πραγματικών μισθωμάτων. Όσο υψηλότερο είναι το δηλωθέν ενοίκιο, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιδότηση που λαμβάνει ο ενοικιαστής.

Με αυτόν τον τρόπο, το μέτρο αναμένεται να ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση και να περιορίσει τα φαινόμενα απόκρυψης εισοδημάτων, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών.

Μητρώο Ακινήτων – Τι αλλάζει

Το νέο Μητρώο προβλέπει ενιαία καταγραφή όλων των ακινήτων της χώρας για πρώτη φορά. Θα περιλαμβάνει σαφή στοιχεία για τον ιδιοκτήτη, τη χρήση, τα τετραγωνικά και την κατάσταση κατοίκησης κάθε ακινήτου, δημιουργώντας έτσι μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων.

Η βάση θα διασταυρώνεται με φορολογικές δηλώσεις, κατανάλωση ρεύματος και νερού, δημοτικά τέλη και μισθώσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα εντοπίζονται τα κλειστά ή αδρανή ακίνητα, διευκολύνοντας την επανένταξή τους στην αγορά και ενισχύοντας τη διαφάνεια στο σύστημα.