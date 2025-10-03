Στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα ενσωματωθούν οι μειώσεις φόρων και οι εισοδηματικές ενισχύσεις του 2026, συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ. νομοσχέδιο, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στο επόμενο διάστημα για να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου. Φέρνει λιγότερους φόρους για περίπου 4 εκατ. φορολογουμένους με τη νέα φορολογική κλίμακα, με πιο κερδισμένους όσους έχουν παιδιά, νέους έως 30 ετών και μεσαία τάξη, φοροελαφύνσεις σε φορολογουμένους με μεσαία εισοδήματα από ενοίκια, «κούρεμα» των τεκμηρίων διαβίωσης, επέκταση φορολογικών κινήτρων για να πέσουν στην αγορά περισσότερα σπίτια καθώς και μισθολογικές ρυθμίσεις για τα σώματα ασφαλείας, τα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών και άλλες κατηγορίες δημόσιων υπαλλήλων όπως οι μηχανικοί και οι ερευνητές.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει:

Νέα φορολογική κλίμακα για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39% , ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ . Περισσότερο κερδισμένοι θα είναι οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι για τους οποίους εφαρμόζεται αφορολόγητο όριο 14.364 ευρώ και 27.100 ευρώ αντίστοιχα. Για τους νέους έως 25 ετών ο φόρος μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ ενώ για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9% . Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026. Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται και οι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και αγρότες το 2027 με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

οικισμούς με πληθυσμό έως κατοίκους. Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Εβρου το όριο ορίζεται σε κατοίκους. Εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ. Μείωση φορολογίας εισοδήματος από ακίνητα. Θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου με έως 20.000 κατοίκους.

στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου με έως κατοίκους. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα έως 15 ετών και σκάφη αναψυχής. Εξαιρούνται από το τεκμήριο των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα.

και σκάφη αναψυχής. Εξαιρούνται από το τεκμήριο των τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα. Βελτιώσεις στην τριετή φοροαπαλλαγή ενοικίων. Επεκτείνεται για το 2026, εφαρμόζεται και για κατοικίες επιφάνειας μεγαλύτερη των 120 τ.μ. εφόσον οι ιδιοκτήτες τους τις μισθώσουν σε οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά, δεν χάνουν το όφελος όσοι νοικιάζουν τα σπίτια σε συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς (εκπαιδευτικούς, ιατρούς, νοσηλευτές, ένστολους) εφόσον το ακίνητο μισθώνεται τουλάχιστον για 6 συνεχόμενους μήνες και εφόσον δεν διατεθεί το ακίνητο εντός των 3 ετών για βραχυχρόνια μίσθωση, δεν χάνεται η φοροαπαλλαγή στην περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το τριετές συμβόλαιο πριν από τη λήξη του.

Επέκταση μέχρι το τέλος του 2026 της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης από τον Ιανουάριο του 2026.Παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Η μείωση 50% του τεκμαρτού εισοδήματος εφαρμόζεται σε όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 άτομα καθώς και τα σχολικά κυλικεία πανελλαδικά. Εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης τέκνου και τα επόμενα δύο έτη.

Μισθολογικές ρυθμίσεις:

Αναμόρφωση μισθολογίου Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025.

Αύξηση του επιδόματος ειδικών καθηκόντων από 120 έως 184 ευρώ ανάλογα με τη θέση για τα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών, θέσπιση επιδόματος ειδικών καθηκόντων σε επιπλέον κλάδους του υπουργείου Εξωτερικών και αύξηση των αποζημιώσεων για τα δίδακτρα φοίτησης των τέκνων των υπαλλήλων.

Αναγνωρίζεται μισθολογικά, κατ’ αναλογία του μεταπτυχιακού, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών

Θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.

Παράταση φορο-μπόνους για e-αποδείξεις

Παρατείνεται για το 2026 η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων του 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς 20 κατηγορίες επαγγελματιών και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως. Παράλληλα οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες προσμετρώνται διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής