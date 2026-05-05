«Στη Δημοκρατία μας δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σκιές»: έτσι ξεκινούσε η δήλωση που είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 8 Αυγούστου του 2022 σχετικά με τις υποκλοπές. Με τη δήλωση εκείνη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε την απομάκρυνση του διοικητή της ΕΥΠ και του Γενικού Γραμματέα του γραφείου του, επιβεβαίωνε ότι η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει αμέσως στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και επισήμαινε την «ιερή υποχρέωση να ισορροπούμε ανάμεσα στην ασφάλεια του τόπου και των πολιτών και στην προστασία των θεμελιωδών αρχών που προστατεύουν την ιδιωτική σφαίρα και το απόρρητο των επικοινωνιών».

Το τι ακολούθησε είναι γνωστό. Υστερα από έξι εβδομάδες εργασιών με πολλές αντεγκλήσεις, η εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε κατέληξε σε διαφορετικά πορίσματα, με την πλειοψηφία να δηλώνει ότι δεν προέκυψε σύνδεση της ΕΥΠ ή άλλης κρατικής υπηρεσίας με το Predator και την αντιπολίτευση να καταγγέλλει παράνομες ενέργειες και μια προσπάθεια συγκάλυψης. Η κυβέρνηση θεώρησε ότι το θέμα είχε κλείσει, οι δημοσκοπήσεις την επιβεβαίωναν, ένας ανώτατος εισαγγελέας έστειλε την υπόθεση στο αρχείο, αλλά οι σκιές δεν διαλύθηκαν. Κι αν πολλοί από τους στόχους των παρακολουθήσεων από την ΕΥΠ ή/και το Predator δεν έκριναν σκόπιμο να ζητήσουν εξηγήσεις, άλλοι επέμειναν ότι το ζήτημα είναι σοβαρό, ότι άπτεται όχι μόνο της ιδιωτικής αλλά και της δημόσιας σφαίρας και ότι πρέπει να διαλευκανθεί.

Συνηγόρησαν σε αυτό και ορισμένα γεγονότα. Ενα Μονομελές Πλημμελειοδικείο έκρινε ότι με την καταδίκη τεσσάρων ιδιωτών για τη χρήση του Predator δεν κλείνει το θέμα, αλλά πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα. Ενας από τους καταδικασθέντες δήλωσε ότι το συγκεκριμένο λογισμικό πωλείται μόνο σε κράτη. Ενα βιβλίο («Το ρεπορτάζ» της Ελίζας Τριανταφύλλου, εκδ. Αντίποδες) αποκάλυψε μια σειρά από λάθη στη διερεύνηση της υπόθεσης. Παρά ταύτα, ένας δεύτερος ανώτατος εισαγγελέας, που είχε μάλιστα βάλει την υπογραφή του και σε ορισμένες από τις παρακολουθήσεις, έκρινε ότι η υπόθεση πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Οι σκιές άρχισαν πλέον να απλώνονται επικίνδυνα.

Σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσε χθες το ΠΑΣΟΚ πρόταση για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής. Δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας ώστε να απαιτούνται 151 και όχι 120 ψήφοι για την υιοθέτηση αυτής της πρότασης, αλλά αυτό δεν θα έβγαζε νόημα. Πρώτον, επειδή τους ίδιους λόγους θα έπρεπε να είχε επικαλεστεί και το 2022. Δεύτερον, επειδή στην περίπτωση αυτή οι σκιές θα μετατρέπονταν σε ολόκληρο τείχος που θα εμπόδιζε την κοινωνία να μάθει την αλήθεια.

«Εδώ και τρία χρόνια έχουμε αποδείξει ότι διδασκόμαστε από τις αστοχίες μας για να γινόμαστε καλύτεροι», κατέληγε σε εκείνη τη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, βεβαιώνοντας ότι ο ίδιος προσωπικά δεν κρύφτηκε ποτέ μπροστά σε δυσκολίες ή ευθύνες. Θα το κάνει τώρα, και μάλιστα με τόσο θεαματικό τρόπο;