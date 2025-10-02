Τρεις αλλαγές που βελτιώνουν την φορολογική απαλλαγή των ιδιοκτητών για την μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων, προσδοκώντας να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων στην αγορά και κυρίως στις μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς να θα επιφέρουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, αναμένεται να ψηφισθούν στο νομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή εντός του Οκτωβρίου το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, οι τρεις αλλαγές που ενσωματώνει στην νομοθεσία το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βελτιώνοντας την τριετή φορολογική απαλλαγή είναι οι εξής:

1. Αυξάνεται το όριο των 120 τ.μ. εφόσον γίνει μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Δηλαδή, ιδιοκτήτης ακινήτου 140 τ.μ. που θα νοικιάσει το σπίτι του σε τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια, δεν θα πληρώνει φόρο για τρία χρόνια για τα ενοίκια που θα εισπράττει.

2. Δίνεται «δεύτερη ευκαιρία» στον ιδιοκτήτη για να μην χάσει την φορολογική απαλλαγή σε περίπτωση αποχώρησης του ενοικιαστή πριν τη λήξη της τριετίας. Στην πράξη, αν αποχωρήσει ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης θα έχει τρεις μήνες περιθώριο, για να βρει καινούργιο ενοικιαστή.

3. Θεσπίζονται «εξάμηνα μισθωτήρια» για εκπαιδευτικούς και άλλους κρατικούς λειτουργούς. Ιδιοκτήτης που θα νοικιάζει το κλειστό ακίνητό του σε εκπαιδευτικό για έξι μήνες, δεν θα χάνει την φορολογική απαλλαγή.

Παράλληλα, θα έρθει στη Βουλή μέσα στις επόμενες εβδομάδες νομοσχέδιο για τα κληροδοτήματα, με στόχο να δημιουργηθεί ακόμη ένας κατάλογος ακινήτων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών.

Στην ίδια «λογική» κινείται και η συνεχιζόμενη συζήτηση με τράπεζες και servicers, οι οποίες επίσης έχουν ένα απόθεμα 20.000 ακινήτων, που μπορούν να αξιοποιηθούν, αν λυθούν διάφορα γραφειοκρατικά προβλήματα.

Στην πράξη, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιλέγει να εφαρμόσει μέτρα σε πολλές κατευθύνσεις, προσθέτοντας μερικές εκατοντάδες ή και χιλιάδες ακίνητα στο σκέλος της προσφοράς από διαφορετικές πηγές.

Ο κατάλογος των παρεμβάσεων θα συμπληρωθεί και με ακόμη ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων, το οποίο θα αφορά όχι μόνο σε ακίνητα που προορίζονται για ιδιοκατοίκηση, αλλά και σε ακίνητα που θα ενοικιαστούν για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών.