Την ώρα που η οικοδομική δραστηριότητα καταγράφει πτώση καθώς η αγορά περιμένει ξεκάθαρους κανόνες γύρω από το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρήσει στον «πάγο» τον ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026.

Ο μηδενικός ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με πληροφορίες έχει «κλειδώσει» και αναμένεται να ενσωματωθεί στο καλάθι της ΔΕΘ ενώ μαζί με τις «παγωμένες» αντικειμενικές αξίες και την αναστολή του φόρου υπεραξίας εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως μοχλός για νέα ώθηση στην οικοδομή, την ώρα που η έλλειψη κατοικιών και το ράλι των ενοικίων πιέζουν όλο και πιο έντονα τα νοικοκυριά.

Με τη διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ, όλες οι μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινήτων θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται μόνο με τον φόρο μεταβίβασης 3%. Παράγοντες της αγοράς ακινήτων χαρακτηρίζουν την αναστολή του ΦΠΑ 24% βασικό εργαλείο τόνωσης της οικοδομής καθώς η μείωση στο κόστος αγοράς είναι σημαντική. Για παράδειγμα ένα διαμέρισμα αξίας 200.000 ευρώ με ΦΠΑ 24% φτάνει στα 248.000 ευρώ, ενώ με το ισχύον καθεστώς ο αγοραστής πληρώνει 206.000 ευρώ, γλιτώνοντας 42.000 ευρώ.

Ο ΦΠΑ στα νεόδμητα εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2006, με εξαίρεση την πρώτη κατοικία, και από τον αρχικό συντελεστή 19% εκτοξεύθηκε στο 24% στα χρόνια των Μνημονίων. Παρέμεινε ενεργός για 13 χρόνια, δημιουργώντας στρεβλώσεις στην αγορά, έως ότου «πάγωσε» από την 1η Ιανουαρίου 2020 με στόχο την τόνωση της οικοδομής. Έκτοτε η αναστολή ανανεώνεται διαρκώς, με την τελευταία να λήγει κανονικά στο τέλος του 2025.

Μελέτη του ΙΟΒΕ αναδεικνύει ότι ο ΦΠΑ επιβαρύνει σημαντικά την τελική τιμή των ακινήτων, λειτουργώντας αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις. Όπως υπολογίζει, το μη συμψηφιζόμενο τμήμα του ΦΠΑ αντιστοιχεί στο 14,8% της τελικής τιμής, επιβάρυνση που «φορτώνεται» στον αγοραστή. Αντίστοιχες στρεβλώσεις αποδίδονται και στον φόρο υπεραξίας 15% ο οποίος επιβαρύνει τους πωλητές ακινήτων, ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ και παραμένει «παγωμένος» έως το τέλος του 2026.

Η αναστολή του ΦΠΑ θα ισχύσει για όλα τα αδιάθετα ακίνητα του κατασκευαστή, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει ο ίδιος με το σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την αίτηση αναστολής.