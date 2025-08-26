Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο του πακέτου της ΔΕΘ καθώς πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση να στοχεύει στο να δώσει μία οικονομική ανάσα σε συνταξιούχους, μεσαία τάξη και οικογένειες.

Στόχο των μέτρων που θα ανακοινωθούν είναι αυτά να φανούν άμεσα στην τσέπη των πολιτών καθώς ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του έκανε σαφές ότι πρέπει «τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος να αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από την ανακοίνωση των εξαγγελιών, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη στις 28 Αυγούστου, όπου θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς της πόλης.

Το κόστος των εξαγγελιών υπολογίζεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ με το 1 δισ. ευρώ να προέρχεται από τις πολύ καλύτερες των προβλέψεων επιδόσεις του προϋπολογισμού τόσο σε έσοδα, όσο και σε δαπάνες, και τα 500 εκατ. ευρώ να εξοικονομούνται από τη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες.

Στόχος είναι τα μέτρα να έχουν μόνιμο χαρακτήρα, μακριά από επιδοματικές λογικές, με έμφαση στη μείωση των φόρων.

Τα μέτρα που συζητούνται

Μεταξύ των μέτρων που συζητούνται, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες:

Μειώσεις φόρων για τα μεσαία εισοδήματα, με παρεμβάσεις σε κλιμάκια και συντελεστές της φορολογικής κλίμακας.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά για τη στήριξη των οικογενειών, ενώ στα σενάρια περιλαμβάνεται και η αύξηση του αφορολόγητου ορίου.

Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα εισοδήματα από ενοίκια, παράλληλα με τη χορήγηση κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες να διαθέσουν στην αγορά κλειστά σπίτια που κατέχουν.

Ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει ο πρωθυπουργός στο δημογραφικό κάτι που τόνισε ιδιαίτερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, πρώτη μετά τις θερινές διακοπές.

Έμφαση στο δημογραφικό

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και της ενίσχυσης του δημογραφικού. «Η ενημέρωση που έχω είναι ότι σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στην προσεχή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρώνεται στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, μάλιστα με πρόβλεψη να στηριχθούν ακόμη παραπάνω οι συμπολίτες μας που είναι πολύτεκνοι ή υπερπολύτεκνοι ή όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αυτό που λέμε η ελληνική οικογένεια, η μεσαία τάξη» τόνισε ο κ. Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. «Δεν είναι μόνο το επίδομα που δίνεται για τη γέννηση ενός παιδιού, είναι το επίδομα που δίνεται σε μια νέα μητέρα που ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό επί 9 μήνες, είναι η στήριξη των νέων γονιών με θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, το γεγονός ότι πολλές από τις αυξήσεις που δίνουμε, έχουν επιπλέον στόχευση στις οικογένειες, αλλά είναι αλήθεια ότι όλα αυτά δεν περιμέναμε να λύσουν, ούτε έλυσαν αυτό το τεράστιο πρόβλημα, μια πληγή και για την Ελλάδα και για πολλές άλλες χώρες που είναι το δημογραφικό» υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Προσωπικά, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι και θα είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησής μας και κάθε κυβέρνησης και, ειδικά, ως νέος πολιτικός που βλέπω κάτι τέτοιο να εξελίσσεται σε “ωρολογιακή βόμβα” για πολλές χώρες, θα πρέπει κάθε μας πολιτική να περνάει από το φίλτρο της στήριξης της οικογένειας. Είναι ό,τι πιο σημαντικό και για λόγους οικονομικούς και για λόγους επιβίωσης για τη χώρα μας συνολικά».