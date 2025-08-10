Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την οριστικοποίηση του πακέτου φορολογικών ελαφρύνσεων και των παρεμβάσεων στο στεγαστικό που αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Στο επόμενο 20ήμερο, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αποφάσεις που θα αφορούν ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα, ενισχύσεις σε οικονομικά ευάλωτες ομάδες, καθώς και νέες πολιτικές για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο να ανακουφίσουν όσους πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής.

Τα βασικά μέτρα της οικονομικής πολιτικής θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 2026, το προσχέδιο του οποίου θα κατατεθεί στη Βουλή στις 6 Οκτωβρίου. Παράλληλα, θα συμπεριληφθούν και στο ολοκαίνουργιο Μεσοπρόθεσμο Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029, το οποίο θα υποβάλει η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες.

Η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, η βελτίωση των δημόσιων εσόδων εξαιτίας των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, αλλά και η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες διασφαλίζουν για το 2026 έναν δημοσιονομικό χώρο 1,5 δισ. ευρώ, που θα καλύψει το κόστος του πακέτου παρεμβάσεων της ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο θα περιλαμβάνει μειώσεις φορολογικών συντελεστών με έμφαση στα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια, καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά και τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης.

Στεγαστικό: Φορολογικά κίνητρα για περισσότερα διαθέσιμα σπίτια

Στο τραπέζι των αποφάσεων βρίσκεται και η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα ενοίκια, με σκοπό να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες ώστε να επαναφέρουν στην αγορά κατοικίες που παραμένουν κλειστές, επιδεινώνοντας την έλλειψη διαθέσιμων ενοικιαζόμενων ακινήτων.

Νέο Μεσοπρόθεσμο και Προοπτικές Ανάπτυξης

Στο νέο Μεσοπρόθεσμο Διαρθρωτικό Σχέδιο για την περίοδο 2026-2029, αποτυπώνονται οι ανώτατες οροφές των δημοσίων δαπανών για τα επόμενα χρόνια. Ήδη έχει καθοριστεί ετήσια αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών: 3,6% για το 2026, 3,1% για το 2027 και 3% για το 2028, ενώ στη διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες θα οριστικοποιηθεί ο ρυθμός αύξησης για το 2029. Το σχέδιο προβλέπει ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, με φετινή εκτίμηση για ανάπτυξη 2,3%. Επιπλέον, προβλέπεται διατήρηση της χώρας σε τροχιά υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων: το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 3,5% του ΑΕΠ, σημαντικά υψηλότερο από τον αρχικό στόχο (2,4%), ενώ το 2024 είχε εκτιναχθεί στο 4,8% του ΑΕΠ.

Επενδύσεις και Δημόσιο Χρέος

Οι προβλέψεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους αποτελούν τα βασικά “χαρτιά” της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια, καλύπτοντας όλη την περίοδο του νέου Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου. Τα έργα του Ταμείου Ανάπτυξης, τα τρία νέα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά ταμεία ύψους 8 δισ. ευρώ στα οποία εντάχθηκε η Ελλάδα και η αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αναμένεται να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη δυναμική της οικονομίας.

Η σταθερότητα στα πρωτογενή πλεονάσματα βασίζεται τόσο στη διαρκή αναπτυξιακή δυναμική όσο και στην εξασφάλιση μόνιμων εσόδων μέσω της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Σχετικά με το δημόσιο χρέος, υπάρχει στόχος για περαιτέρω αποκλιμάκωση, με ορίζοντα το 2028 η Ελλάδα να μην είναι πλέον η χώρα με το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.