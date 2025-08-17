Μέτρα ύψους 1,5 δισ. ευρώ με στόχο την ελάφρυνση του κόστους ζωής αναμένεται να ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εστιάζοντας στη μείωση της φορολογίας για τη μεσαία τάξη.

Μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά, και συνταξιούχοι φαίνεται ότι θα είναι οι τυχεροί των φετινών ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη και του οικονομικού επιτελείου, με το καλάθι του πρωθυπουργού να φέρνει παροχές 1,5 δισ., στοχεύοντας στην ανακούφιση των νοικοκυριών από την ακρίβεια σε βασικά αγαθά.

Όπως μετέδωσε το MEGA, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες, ωστόσο η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την οικονομία, έχει ήδη αρχίσει.

Μεταξύ άλλων, το οικονομικό επιτελείο μελετά: μειώσεις στην φορολογία εισοδήματος, αλλά και στις κλίμακες φορολογίας των ενοικίων, μείωση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, και κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, καθώς το στεγαστικό συνεχίζει να αποτελεί πληγή για τους ενοικιαστές.

Η αντιπολίτευση σηκώνει τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν σπάει τα καρτέλ στην αγορά.

«Η αγορά είναι μικρή και γεμάτη καρτέλ», είπε ο Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης.

«Είναι τρύπια αυτά τα καλάθια. δεν είναι τίποτα όπως αποδεικνύεται. Ούτε καν ψίχουλα δεν είναι. Είναι διαχείριση της φτώχειας», είπε ο Ιωάννης Δελλής, βουλευτής ΚΚΕ.

«Όταν ακούμε για «αντιπαράθεση» Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ, είναι σαν να παρακολουθούμε «ενδοοικογενειακή κουβεντούλα» για την οικονομία, την οποία οι ”οικογένειες” Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ κατέστρεψαν. Ας αφήσουν λοιπόν τις δήθεν ”οικονομικές διενέξεις”, αφού και οι δύο γνωρίζουν ότι θα συγκυβερνήσουν σύντομα», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Για την κυβέρνηση η ΔΕΘ αποτελεί μία ευκαιρία για restart μετά από μία δύσκολη πολιτικά περίοδο με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις φωτιές που κατέκαψαν την Αχαΐα και την Χίο.