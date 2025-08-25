Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα δείξουν το πλαίσιο και την κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων της χώρας.

Αυτή την εβδομάδα φαίνεται να «κλειδώνουν» τα μέτρα που ετοιμάζει η κυβέρνηση, ενόψει των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το οικονομικό επιτελείο ξεκαθαρίζει ότι το συνολικό ύψος του πακέτου παροχών δεν θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία και να στηριχθεί η ανάπτυξη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Χριστίνας Κοραή, μετά από εισήγηση του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του υφυπουργού Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, φαίνεται πως ο πρωθυπουργός έκανε αποδεκτή την κατάργηση ΦΠΑ για τις νεόδμητες αγορές το 2026.

Έτσι, τα νεόδμητα κτίρια δεν θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% για ολόκληρο το 2026, πιθανόν και το 2027. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι αγοραστές νεόδμητων θα επιβαρύνονται μόνο από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) 3%.